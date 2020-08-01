北美｜辦公室的防疫爭執

美國一些企業員工重回辦公室上班， 卻因防疫措施過猶不及發生爭執。

近來美國許多員工重回辦公室上班，卻出現不少同事間為了如何防堵新冠疫情而發生衝突的情況。有些人認為，同事根本不把防疫一回事；也有人表示，同事防疫過於極端，令他們無法忍受。

美國一名公務員威爾斯（Matt Wells）4月中回到辦公室上班，他驚訝地發現同事辦公桌貼著一張紙條，提醒大家記得保持社交距離。

他原本認為這完全是「反應過度」，但隨著疫情升溫，他不僅仿效貼了張紙條，還在自己辦公隔間入口處掛了一排迴紋針，希望降低同事串門子機率。

意見不合引發衝突



威爾斯公司並未強制員工上班時戴口罩，也沒人如此做，但他抱怨大家座位距離太近，他甚至能聞到隔壁同事的口臭味。儘管如此，威爾斯與同事相處還算和諧。

但對於61歲的韋伯（Lori Webb）來說，可不是這麼一回事，在猶他州鹽湖城（Salt Lake City）工廠工作的她與同事發生多次衝突。她的同事防疫態度鬆散、防護不足，令韋伯十分擔憂，畢竟她不希望自己遭到病毒感染，更不能傳染給家中86歲的老母。

美國人力資源管理協會（SHRM）顧問布倫南（Katie Brennan）表示，維持辦公室舒適與衛生安全是大家最在乎的事，因此防疫意見不合的同事很難避免衝突發生。

布倫南表示：「即便是親朋好友都可能和我們意見相左，辦公室環境也不例外。」

以奧克拉荷馬大學生雷蒙德（Ushyra Raymond）為例，她在學校打工，共享辦公桌的同事每十分鐘消毒一次桌面，嗆鼻的消毒水味道令她即使戴上口罩也十分難受。此外，這名同事的電腦螢幕總開著統計染疫與死亡人數的網頁，令她上班心情相當緊繃。

雷蒙德最後以氣喘為由要求對方減少消毒次數，幸好這名同事願意體諒，但她為了減少摩擦絕口不提網站的事。雷蒙德表示：「我們每天都見面，因此我採取比較溫和的方式，一切以和為貴。」

可能交由法律規範



史丹佛法學院教授莫朗茲（Alison Morantz）認為，儘管目前法律尚無法規範防疫鬆散或過當的人，但不代表以後不會出現類似法條，畢竟新冠肺炎算是史無前例的公衛危機。

莫朗茲表示：「或許各州會制定新法或出現新的法律見解，畢竟我們從沒遭遇到這種狀況。」

面對這類辦公室爭執事件，南加州大學馬歇爾商學院教授史奈德（Kirk Snyder）提出幾點建議。首先，嘗試理解同事觀點，而非要求對方立刻改變行為。提高音量與藐視對方意見只會帶來反效果，記得善用傾聽這個萬用工具。

其次，自己不應過度放大情緒。若真的溝通無效，也可尋求主管或人力資源部門協助。若嘗試一切方法都沒用，或許也可考慮換份工作，畢竟「在疫情艱難時刻，大家上班特別需要情緒上的支持。」

精句選粹

Tensions are rising inside offices as workers argue over Covid-19 protections.

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