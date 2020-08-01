東北亞｜失控的韓國房屋新政

韓國自文在寅政府上任以來，一連推出21條高壓打房政策， 原本想要抑制房價、打壓房產投資客，進一步保障租屋者， 然而，政策失當，反而導致租金上揚，讓無殼者更無力購屋。

一則留在青瓦台網站上的貼文，引發韓國社群網站及輿論的廣泛討論，也引起韓國3、40歲世代的共鳴，甚至是共憤。

一位30多歲、育有不到2歲小兒的新手爸爸，工作多年後好不容易湊到30％的頭期款，也與銀行談好房貸，認購了離首爾2小時車程的仁川地區的一間小宅，然而，沒想到就在一切就緒時，政府頒布了房屋新政，將他所認購的地區列為「限購、限貸」區，房貸也從可貸70％，變為只能貸40％。

多出一倍的頭期款，讓這位新手爸爸無力湊出頭期款下，只能在青瓦台網站上留下無奈的貼文：「政府的房屋政策，難道是為了讓我們這些辛苦賺錢的上班族，一輩子租房子過日子嗎？」

錯誤政策引發民怨

文在寅政府上任以來，為了壓抑房價上升，前前後後發布了21項房屋住宅新政，透過徵收更高的房產稅、財產稅、綜合所得稅、買賣交易稅，以及圈設限購、限貸區等，以壓抑房屋投資客，並達到保障租屋人的目的。

但是，房屋新政卻失控了，3、40歲世代怒嗆政府的新政是：「根本不想讓我們買房子」，更有人在新手爸爸的貼文下留言：「政府就是想告訴我們，鯉魚就是該住在河裡，不要總想著要躍龍門！」3、40歲世代的人會有這麼強烈的反彈，主要原因有二：一是新政全然沒有考慮到無殼者的購屋需求，二是執政者的「雙標」。

文在寅政府新頒布的房屋住宅新政，最大的矛盾點在，凡是30年以上需要重建的住宅區，所有權人、也就是屋主必須在改建前住滿兩年，才有認購改建後新建住宅的資格。這項政策的用意是想要提供更多的需求給無屋者，卻適得其反。

在發布這項新政前，政府為了鼓勵屋主將閒置的房屋出租，推出了可以免綜合房地產稅、減免買賣交易稅等名為「義務租賃」的政策方案，租賃期間，房東不得入住，若違反協議，必須得繳納3千萬韓元的罰款，而義務租賃期間通常為八年。

房屋新政充滿矛盾

如今，新政與現有的租賃優惠政策抵觸，不但讓想要透過購買30年以上待改建舊屋先出租、改建後換新屋的人期待落空，也相對壓縮了租金便宜的舊屋出租數量，供需失衡下也導致房屋租金上揚。

新政還將離首爾車程在2小時內的首都圈幾乎都列為限購、限貸地區，將最高可申請住宅貸款的乘數下調至40％，導致手上沒有個2、3億韓元的現金，很難在首都圈貸款買房，不但無助於抑制房價，也壓縮了無殼者的購屋力。

執政黨、政府機構二級主管以上的公務人員，擁有一房以上者，共有1,081人。官員的能力，雖然不能以房產數量論，然而，讓3、40世代無殼者最感到憤怒的是，今年4月國會改選前，執政黨信誓旦旦宣布：「擁有兩房的人，將被踢出黨內提名名單，參與人必須承諾處理自住以外的房產。」

結果，選後，25％的執政黨當選人，仍擁有多套房產。文在寅為了息眾怒，又推出名為「21號」的新政，要求青瓦台、政府機構二級主管以上的公職人員，以及執政黨國會議員不得擁有兩房，同時必須處理掉自住以外的房產，這讓不少公務員怨：「考核不看能力，看房產數量？」

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