北美｜美國農民夢魘來臨

美國新冠肺炎疫情近來全面升溫,新增確診人數迭創歷史新高, 不僅打亂各州的解封計畫, 同時讓美國農民生計又陷困境。

蛋農史托瑞(Jeremy Storey)7月初按計畫在一家餐館後門卸下客戶下訂的雞蛋,然後繼續當日的行程。

但是六個小時後,他接到餐館大樓房東的電話,說那些雞蛋沒人領取,原因是該餐館一名員工被驗出新冠肺炎確診,餐館突然停業,也沒有人向史托瑞取消訂單。

在烈日下曝曬半天之後,這些雞蛋已經無法食用,因此史托瑞開車去將雞蛋載回,並吸收所有損失。

史托瑞無奈地說:「我們現在要去送貨的餐館中,有一半是在到了餐館後才發現他們已經關門。很多時候,我們都是得在停了車,看餐廳大門前的標示才能確定餐廳有沒有營業。」

史托瑞估算,他現在銷不出去的蛋量大約達24,000顆,更讓他不安的是,他不知道情況什麼時候才會改善,甚至會不會好轉。

餐館遭殃 農夫也受累

位於南卡羅來納州的史托瑞農場的主要問題就是不可預測性。如果史托瑞無法預測未來幾個月的需求,那麼他將面臨生產過剩或是無法滿足訂單的風險。

當然,史托瑞絕非個案。他面臨的挑戰同時也是美國無數農夫共同的處境:要在諸多不確定性的時期預測市場需求。

早在3月份,當政府頒布封鎖令,餐廳暫停營業後,部分農夫就面臨找不到客戶的困境。如今,就在餐廳開始恢復營業之際,但新冠肺炎疫情再度升溫,又讓解封計畫中斷,農民又陷困境,甚至更難預測未來發展。

提前規畫對於農夫來說至關重要,因為他們必須預測客戶未來幾個月甚至數年的需求,以便有足夠的時間種植農作物或飼養牲畜。

只不過,當餐館連開門營業都有問題時,農夫想要提前規畫幾無可能。根據全美餐飲業協會完成的一項調查,餐飲業今年3到5月的銷售額較預期水準銳減940億美元。

疫情升溫 餐飲業難救

最近,隨著新冠肺炎疫情全面升溫,許多州已經暫停解封,甚至重啟封鎖,讓農民的處境更加艱困。

新澤西州原本計畫7月解封,但在6月底宣布不會如期開放餐廳室內用餐。原本打算重新開放餐廳用餐的紐約市,本月初也決定開放日期無限期延後。

亞利桑那州的餐館則被要求將室內用餐人數減少到50%。此外,加州也下令所有餐館再次關閉內用服務。

明尼蘇達州農民聯合會會長沃特西(Gary Wertish)說,「不確定性確實是所有問題的根源,此一情況短期內看不到有解除的跡象,這讓農民難以就未來提早進行規畫。」

他還表示,如果不確定性再拖個一兩年,有些農場和餐館都會倒閉。

在亞利桑那州經營有機農場的麥克蘭登(Kate McClendon)說,她的農場總共有90多家餐廳客戶,每家餐廳都面臨著自己的困境。

麥克蘭登指出:「有些餐館因為要對所有員工進行檢測,所以主動暫停營業,有些先開放外賣業務,但因撐不下去又關門,也有一些是面臨找不回員工的問題。」

