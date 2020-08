非洲｜非洲在家上課很難

全球各地因疫情而關閉學校,以遠距教學取而代之, 但對缺電、缺網路等資源匱乏的非洲來說, 這根本是遙不可及的事。

從廣播或電視上聽課、在報紙上刊登數學教材、利用Zoom或WhatsApp上課,這些是非洲學校在新冠病毒疫情關閉期間,學生可以遠距學習的選項。但實際上,在貧富不均、缺電缺網路的情況下,許多學生要在家學習根本是天方夜譚,最後可能導致貧窮地區孩童課業落後,或甚至永遠無法回到學校。

烏干達非盈利教育組織Uwezo經營者娜卡布戈博士(Mary Goretti Nakabugo)表示,「我認為,當前教育是比健康更緊急的議題。」她提及烏干達新冠病毒感染人數約1,000人,尚未有人因病毒死亡,不過和非洲其他地區一樣,由於檢測人數有限,因此可能還有潛藏案例。

但娜卡布戈博士強調,學校關閉使貧困孩童就學權利遭剝奪,「在此刻,小孩完全無助。」

疫情燒出教育危機

儘管疫情打亂學生就學的情況,全球比比皆是,但缺課危機在非洲尤其明顯。當地有80%的學生無法上網,甚至電力也不穩,遠距教學幾乎窒礙難行,就算可以執行,過程也是困難重重。

根據聯合國文教機關資料,撒哈拉以南非洲的孩童退學率已是全球之冠,6到11歲的孩童中,有將近五分之一沒有就學,在12到14歲青少年中,這項比例逾三分之一。

國際慈善組織救助兒童會(Save the Children)稱這場疫情是「我們有生之年最大規模的教育危機」,該機構7月發布的報告裡點名12國的孩童是面臨永久失學的高風險區,其中九國即位於撒哈拉以南非洲。

除了外部協助之外,有些非洲政府已宣布推出支援在家學習的措施,但執行上卻有困難。因為許多地方缺乏穩定電力和網路,就算在報紙內刊登學習教材,但實際上在撒哈拉以南非洲,多數人連報紙都買不起。

以烏干達為例,根據世銀統計,該國2019年的年均收年不到800美元,也凸顯當地的貧困程度。

烏干達政府宣稱將配送1,000萬台收音機與逾13萬台太陽能發電的電視機,但官方已有無法履行政策的紀錄,包括先前曾答應免費供應人民口罩。

在鄰國肯亞,小學與中學在2020年將維持關閉,但這意味該國學子將重讀一學年,過去一年就是虛度。

學童生存受剝削

然而,真正的衝擊恐怕不只是學業中斷而已。挪威米歇爾研究所(Chr. Michelsen Institute)報告指出,關鍵的後果可能攸關健康、水和營養,因為學校常是提供學生穩定環境的地方,學童無法上學,可能使他們無法取得營養的餐點、乾淨飲水等資源。

根據娜卡布戈博士說法,在非洲地區,學校往往是弱勢學生的避風港,不但可提供孩子們家裡無法負擔的資源,還可免於被送去工作或被剝削的風險,女孩們尤其深受其害。

娜卡布戈博士引述未經證實的說法,近期青少女懷孕的人數正在增加。無獨有偶,米歇爾研究所的報告指出,在西非伊波拉病毒爆發期間也曾發生類似情況。

