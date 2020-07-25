大陸｜電影院復工後的難題

大陸電影院因疫情被勒令停業已175天， 終於在7月20日復工，然而電影院老闆們的心聲卻是， 「開門虧更多，但開門是希望，不開門是絕望…」。

大陸政府終於在7月17日宣布20日起，低風險地區電影院可在做好防疫情措施後申請復工，但現實情況是，復工比不復工虧得更多，對這些電影院來說，難題正要開始。

業者面臨三重壓力



某院線副總裁林木看到復工通知後說，「剛一復工，就會被捅一刀子。這麼說有些誇張，但真的很糾結，很焦慮」。資深電影人印鋼做了一個相似的比喻，「這樣簡單的復工，電影院會心臟驟停的。」因為經營者們面臨著政策監管、疫情時代市場環境、影院內部經營三重壓力。

首先，大陸政府對此次復工要求非常嚴格，除了基本的防疫清潔，大陸電影局公布「電影放映場所恢復開放疫情防控指南」要求，要保證陌生觀眾間距一公尺以上，每場上座率不得超過30％、日排片減至正常時期的一半、電影放映場所原則上不售賣零食和飲料，最後是控制觀影時間，每場不超過兩個小時。林木掐指一算，一家影院收入至少要減少八成。

影院的營收由票房、零食販賣及廣告三大部分組成，其中票房是大宗，占比超80％，其次是零食販賣，占比10％～15％左右，最後廣告占5％左右。不過由於票房要層層分帳，而零食毛利率高達七成，所以在影院營收中，零食與票房是同等重要的支柱。

電影院利潤 恐蒸發近一半

例如2019年萬達電影毛利潤中，商品銷售占比29％，橫店影視的賣品毛利潤占比達32％，另有電影院業者指出，一家影院利潤占比中，零食販賣甚至可達40％～50％，所以不販賣零食和飲料的規定，將砍去了影院近一半利潤。

在最為重要的票房收入上，林木介紹，年平均上座率為15％～20％，周末及節假日可到50％，當有熱門電影時，黃金時段上座率甚至可達100％。復工規定中一場上座率不得超過30％，以及排片減少至正常時期的一半，意味著票房失去在節假日高峰期營收的機會，收入至少再下降一半。至於每場不超過兩個小時的市場限制，會讓部分影片無法上映。

再看看開門做生意必要的經營成本。一、二線城市目前的影院月租金在人民幣（下同）10～30萬元不等，三、四線城市月租金7～15萬元不等。不論如何壓縮，人力成本至少在2～5萬元之間，計算下來，在停工時月虧損在20萬的影院居多。

但開門後，費用勢必增加。員工工資保守漲至7萬元，水電費增至6萬元，新增保潔費2萬元，總計月虧損30萬元，至少多出近10萬元的虧損。華安證券以2019年月平均票房33萬元的電影院估計，一個月票房最多只能達6.6～9.9萬元。

但不論什麼時候開啟，影院也必將會經歷這個艱難時刻。一位電影人說，「難道熬到10月、11月，影院就會全面開放嗎？疫苗沒出現的話，這個可能性很低。」

然而還是有不少業內人士期待著這一次的絕境求生，能讓影院經營者重新思考創新模式，雖然不論復工與否，這都是這個行業必須直接面對並解答的。

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