大陸｜博物館的AI之路

藏品數位化並朝向文創轉型，是近年全球博物館發展的趨勢。 2020年，突如其來的疫情加速了博物館數位進程， 而北京故宮更是搭上5G進程，透過AR、VR技術與遊客互動，豐富博物館導覽體驗。

一場疫情打亂了世界的所有節奏。在「防疫新常態」下，也加速博物館的數位化進程，網路看展逐漸從輔助方式轉變為常態化活動，「雲端」也逐漸成為博物館提供公共文化服務的主戰場。

大陸數位轉型最早也最成功的代表，非北京故宮莫屬。回顧北京故宮歷史，從明成祖永樂四年（1406年）開始建設，到永樂十八年（1420年）建成，到2020年正好整整600年。這600年間，風雨飄搖，故宮巍然不動，到如今趕上了人工智慧這波大潮。

北京故宮在前任院長單霽翔主導下，透過科技數位方式實現文化傳播，甚至加速文創轉型。如今北京故宮成了名副其實的「網紅」，不僅在媒體平台擁有數千萬粉絲，還通過成功的行銷，成為了頂級文化符號。

單霽翔日前出席「2020世界人工智慧大會」，向與會者分享北京故宮的數位之旅。從2013年起，陸續上線故宮專屬App，至今共已推出十款App，包括「皇帝的一天」、「紫禁城祥瑞」、「每日故宮」等。此外，北京故宮還利用AI技術，可展示全面修復後的文物，讓遊客得以見到更加完整的故宮。

以2015年12月22日推出的「端門數位博物館」服務來說，北京故宮通過採集高精度文物資料，結合學術考證，把文物和歷史文化再現於數位世界中。而「端門」所指正是過去紫禁城的正門。

體驗臨摹、虛擬多寶閣

單霽翔解釋，譬如遊客可以調用一幅書法，還可以進行臨摹，臨摹之後還可以讓系統打分。另外一個數位展館為「數位多寶閣」，共精選12大類、160多件故宮典藏器物，利用高精度的3D模型，構建一個虛擬的「多寶閣」，讓觀眾猶如親見文物。

2020年，文化展覽服務雖受疫情影響，但受惠於大陸正式進入商用5G時代，虛擬實境（AR）、擴增實境（VR）、全景制作、5G直播等技術應用更加多元，亦推升「雲端博物館」發展。

北京故宮7月中旬新推出「數位故宮」App，「韓熙載夜宴圖」透過超高解析度掃描，畫質可放大到原畫的40倍，觀眾可以在4K畫面中觀賞所有細節。此外還有「韓熙載夜宴圖」的VR互動展示，觀眾可尋著畫中的蛛絲馬跡，走進故宮名畫世界。

提升文化遺產保護力

另一方面，人工智慧除了在數位館藏展示應用，亦可用於文化遺產的保護。包含展廳溫濕度、城牆沉降的監測、白蟻的監測、古建築病害的監測、觀眾流量的監測等，另針對自然環境對文物的影響，亦可透過科技技術達到保護文物之效。

以暴露在室外的文物敦煌壁畫、秦始皇陵兵馬俑來說，常常面臨著被風化、雨蝕等危險。針對這類文物的保護難題，天津大學文化遺產保護與傳承資訊技術研究中心的張加萬團隊，透過人工智慧技術，研發出以「文物本體與風險源關聯模型」為核心的預防性保護技術。該團隊與敦煌研究院合作，對11個敦煌莫高窟洞窟、47個監測點，進行了持續性的壁畫和彩塑文物本體年度監測。

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