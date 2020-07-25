東北亞 ｜日勞動生產力難提升

日本的勞動生產力低落， 近來受到新冠肺炎疫情的影響，各行各業苦不堪言， 讓人不禁想問，日本經濟還能再更壞嗎？

日本生產力中心根據經濟合作暨發展組織（OCED）及世界銀行發表的數據，統計出2019年版「勞動生產力國際比較」報告，日本每人、每小時的勞動生產力較2018年下跌0.2％，在全球排名第34，不及南韓，且已連續20年在七大先進國家當中敬陪末座。

日本企業因人手不足而擴大招人，也許是對工作不熟悉的新人增加，導致業務效率低。單靠增加人手並不能使企業的業績提升。如何在不同的職場培育新人，使他成為對業績有貢獻的人才，如何讓現有的人才發揮所長，增加工作量，提高工作效率是今後的課題。

不如土耳其、捷克

在牛津大學專攻日本學，在高盛被譽為日本經濟「傳說的分析師」大衛.艾金森（David Atkinson）指出，2019年日本在全球勞動生產力比較中排名第34，被南韓、土耳其、捷克等國超越，真的很讓人驚訝！

艾金森指出，勞動生產力之低，是日本經濟最大的問題。即使在日本經濟顛峰期的1991年，日本排名第26名，也不算高，這是結構上的問題。

1991年日本的勞動生產力是高所得國家的89.2％，2019年跌至75.8％，也是1991年以來的最低水準。日本人的薪資低迷的原因是，儘管生產力變高，勞動生產力卻沒有太大的成長。

艾金森認為，在經濟學上，提高勞動生產力是經營者的責任。日本的經營者一直都沒能提高勞動生產力，究其原因，多多少少都與日本政府的經濟政策及相關法規有關。

日本政府至今一直以小規模企業為中心，即使是不成長的企業、失去經濟合理性的企業也極力保護。受日本政府保護的企業即使沒有下工夫創新，也能維持下去，導致經營者漸漸失去改革、致力成長的動力，導致勞動生產力低的日本企業蔓延。

日本經濟學家野口悠紀雄指出，疫情期間雖鼓勵「居家上班」，媒體也大大報導許多企業都相繼實施，但實際上並沒有普及，因為日本組織的工作方式並不適合居家上班。日本不講成果主義，事務處理和資料處理仍無法運用網路，這也是日本低生產力的根本原因。

居家上班實施率低

日本厚生勞動省和LINE合作實施有關「新冠肺炎疫情對策的全國調查」，在4月12日至13日的調查中，包括事務、企畫、開發等以辦公室為主的工作，實施居家上班的比率平均僅27％，遠不及日本政府希望居家上班能達到七成的目標。以都道府縣來看，東京達52％，但有許多縣未滿5％。

在日本，即使勞工希望居家上班，企業也不允許。在員工的工作成效評估方面，許多日本企業不講究成果主義，仍以上班的時間為評估的標準，在這樣的組織中，坐辦公室變得很重要。

再者，日本的企業組織中，許多事務和數據處理仍不使用電腦、網路，即使引進電腦、網路，也不用雲端，而是用公司內部的伺服器，建構公司內的LAN。為了讓員工居家上班，而不得不經由VPN，成為難以因應駭客攻擊的脆弱結構。

日本甚至還有許多企業仍在紙上作業，事務處理沒有推動數位化，仍仰仗影印機、傳真機等，也沒有利用電郵或PDF來處理事務，更別說引進居家上班制度了。

精句選粹

Japan remains the worst performer for labor productivity among Group of Seven nations.



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