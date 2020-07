東南亞｜疫情毀了成衣加工業

幫歐美時尚品牌代工,成了開發中亞洲窮國脫貧的重要途徑, 但疫情衝擊下西方業者大砍單, 孟加拉等全球主要成衣出口國掀起關廠潮,工人頓失生計。

幫歐美時尚品牌代工生產衣褲鞋襪,成不少亞洲開發中國家賴以改善經濟的主要途徑,數百萬當地勞工的收入隨之提高。這也是為什麼孟加拉貧窮率降低,越南做起製造夢,緬甸經濟受到多年制裁後開始成長。

亞洲工業帶 數百家關廠

然而新冠疫情侵襲全球後,為了防疫北美與歐洲的零售門市被迫關閉,西方品牌取消價值數十億美元的代工訂單,柬埔寨首都金邊、孟加拉首都達卡和緬甸大城仰光附近形成的亞洲工業帶,掀起一波波關廠潮,數百家成衣工廠關門大吉。

這導致數十萬成衣廠工人暫時停職或被解雇,又以婦女占絕大多數,他們好不容易靠在成衣廠工作慢慢擺脫貧窮。領的工資雖微薄,卻能支付三餐、基本醫療及子女手足的職訓教育。

近幾個月來,大批工人返回村莊,被迫縮衣節食及借錢才能過活。亞洲開發銀行(ADB)預估,開發中亞洲今年經濟成長率僅0.1%,是60年來最慢增速。

一家開在緬甸的韓國成衣工廠今年4月收攤後,受雇的22歲女工Zin Mar Oo也跟著失業。高中沒畢業的她,原本月薪是155美元(約台幣4,600元),收入除拿來奉養媽媽,還要幫家裡還債,她母親在村裡市場賣菜,每天賺2美元(約台幣60元)。

柬埔寨有將近250家成衣廠倒閉,包括替瑞典快時尚品牌H&M、法國零售巨頭家樂福等代工的香港悅邦製衣廠(Gladpeer Garments Factory),該廠4月將超過3,500位的柬埔寨工人全數解雇。

全球時尚業早在實施防疫封鎖之前,就迎來銷售重挫的逆風,新冠疫情大流行只是讓頹勢加劇,整個產業很可能洗牌重塑。不堪疫情衝擊,J.C.Penney、 Neiman Marcus Group 、J.Crew Group等美國老牌百貨及服飾品牌,在近幾個月相繼聲請破產保護。

知名企管顧問公司麥肯錫資深合夥人柏格(Achim Berg)指出,產業「大洗牌」可能導致價值鏈的20%到30%企業倒閉或被收購。

產能移往東歐、墨西哥

他表示,西方企業意識到他們過度依賴在遠東地區建置生產線,將來料逐漸轉向「近岸生產」,把供應歐洲市場的部分產能移往土耳其、東歐及北非,供應北美市場的生產線移到墨西哥。

在基礎設施不足且低技術勞力密集的國家,成衣製造業成了驅動經濟的主要引擎。不像生產汽車或智慧手機,操作縫紉機不需多高的教育程度或多複雜的訓練,且低工資更切合西方市場對平價服飾的需求。

孟加拉的出口收入中,服飾就貢獻了將近85%,成衣業雇用400萬人力。柬埔寨每五個家庭中,就有一個的家庭成員至少一人是成衣工人,柬國的出口貨物中,75%是服飾、鞋子、旅行袋,越南和印度也是全球主要的成衣出口國。

孟加拉成衣製造商暨出口商協會(BGMEA)會長哈克(Rubana Huq)表示:「我想成衣業以往的榮景再也回不去,我們將面臨產業劇變。」

世界銀行預估,全球赤貧人口恐因新冠疫情暴增7,100萬、達1億人,是1998年來首見增加,且近半數集中在南亞。

