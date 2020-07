歐洲｜英國外食救經濟

新冠肺炎疫情重創英國餐旅產業, 英國政府推出「外食救經濟」計畫, 盼能刺激消費者外出用餐,協助餐廳度過危機。

英國政府推出「外食救經濟」(Eat Out to Help Out)的創新計畫,協助深受新冠肺炎疫情衝擊的餐旅產業。英國財政大臣蘇納克(Rishi Sunak)表示,非常時刻,救經濟需要創意手法。

英國的餐旅產業規模達1,300億英鎊,是英國第三大雇主,占英國9%的工作機會。

每人最高折抵10英鎊

「外食救經濟」計畫讓民眾到餐廳用餐享受50%的折扣,每人最高可折抵10英鎊,有效期間為8月份的每周一至周三,自8月3日起至31日止。

舉例來說,一名消費者點了一份20英鎊的餐點,最後只需付10英鎊,若是他點了25英鎊的餐點,結帳時需付15英鎊,因為每人最高折減10英鎊。

外食救經濟折扣沒有次數限制,也不分大人小孩,只要在8月指定的13天上餐廳,都能享有優惠,但折扣範圍只限食物和非酒精飲料。

凡是提供內用餐點的餐廳、咖啡廳和酒吧,都能登記參與政府的計畫,換言之,只提供外帶的餐廳、外送、行動餐車,或私人外燴服務皆不適用。

蘇納克向英國下議院表示:「為了讓消費者重回餐廳、酒館與咖啡館,並保護這些商店的180萬名員工,8月份英國政府將提供全民『外食救經濟』折扣。」

英國政府過去從未推出相似的計畫,蘇納克表示,新冠肺炎疫情期間是特殊時刻,並呼籲議員要有創意。

英國政府為了抑制新冠肺炎疫情擴散,3月底下令餐廳暫停營業,只能提供外帶,導致餐廳生意一落千丈。部分餐廳在封城期間改提供外帶服務,但也有些業者完全停業。英國直至7月4日才允許餐廳開放讓消費者入內用餐。

英國會計師事務所HW Fisher資深合夥人奈森(Russell Nathan)表示:「事務所的餐廳、酒吧、商店和旅館客戶業務岌岌可危。業者迫切需要清楚的行動方案時,政府及時推出外食救經濟計畫。餐旅產業回復運作十分重要,政府的最新政策給許多商家一條救生索。」

適用天數少 挨轟

然而部分批評者表示,外食救經濟計畫根本劃錯重點,而且對挽救就業的作用有限。英國經濟事務研究所(Institute of Economic Affairs)經濟學家傑索普(Julian Jessop)表示,政府大費周章提振餐飲需求,卻只適用8月的少數幾天。」

部分專家認為,外食救經濟計畫規模太小,無法帶來顯著的影響。該方案估計讓英國政府支出5億英鎊。

根據英國食品飲料研究機構HIM & MCA Insigh調查顯示,有58%的餐廳和酒吧打算參與外食救經濟計畫,且餐廳比酒吧業者更有意願,比率分別為77%與49%。酒吧業者表示,雖然販賣酒水但不提供食物的酒吧也被歸在餐旅業,但因不供應食物,所以無法參加。

其他受訪者表示:「這項計畫是為市區設計,它應該更有彈性,才能協助其他地區的業者。海濱渡假區8月不需要這種促銷計畫,因為8月是我們業務最繁忙的季節。」

精句選粹

Rishi Sunak has announced that every Brit will be given 50% discounts at restaurants in a new scheme, named “eat out to help out”, aimed at helping save the hospitality industry.

