非洲｜谷歌熱氣球肯亞升空

宣傳多年的谷歌熱氣球計畫經過多年測試後, 選中肯亞做為正式啟用地, 協助肯亞中西部偏鄉普及網路使用率。

位於非洲東部的肯亞天空在今年夏天升起35顆超大熱氣球,每顆都有一個網球場這麼大。這不是全球最有噱頭的熱氣球嘉年華,而是Alphabet子公司Loon與肯亞電信公司Telkom Kenya合作的熱氣球網路計畫,在多年媒體宣傳與測試後終於正式啟用。

Loon在7月8日發布新聞稿表示,肯亞中西部上空將在「未來幾周內」升起35顆熱氣球,形成「一群飄浮在空中的基地台」。Loon認為目前地球上的網路分別是經由地表基地台及太空衛星發送訊號,而熱氣球計畫的宗旨就是在平流層打造「第三層」網路訊號發射站,讓地球上基地台不足的偏遠地區也能普及網路。

Loon執行長韋斯卡爾斯(Alastair Westgarth)表示:「雖然這個計畫看似遙不可及的科幻未來,但實際上已經實現,看看今日的肯亞。」他坦言當初自己也曾質疑這個計畫異想天開,但多年努力後證明自己是錯的。

熱氣球用太陽能當動力

這35顆超大熱氣球是用聚乙烯材質製成,每顆都裝有太陽能面板發電提供動力,再由軟體操控。這批熱氣球升空後能在空中飄浮100天發送4G LTE網路訊號,隨後降落地表。

早在今年夏天到來前,Loon已和Telkom Kenya共同進行測試計畫,讓3.5萬名電信用戶透過熱氣球連線上網,順利使用線上影片串流服務、瀏覽網頁及視訊通話。

總部位在加州的Loon前身是谷歌母公司Alphabet在2011年展開的射月計畫(moonshot projects)之一,當時被稱為「熱氣球計畫(Project Loon)」,由Alphabet旗下的X實驗室負責。經過多年研發後,這項計畫在2018年獨立出來成為子公司Loon,並開始在全球各地進行實測。

Loon曾提供緊急網路服務

2017年颶風瑪麗亞席捲波多黎各時,Loon就曾和AT&T及T-Mobile兩家電信公司合作,為當地20萬名受災戶提供緊急網路服務。去年祕魯大地震後Loon和Telefonica合作為災區居民提供緊急網路服務。今年初Loon與Vodacom簽約,未來將在莫三比克提供網路服務。

由於肯亞不算非洲網路最落後的國家,因此不少人批評Loon在當地提供服務多此一舉。資料處理公司Node Africa執行長卡利烏奇(Phares Kariuki)就認為「這項計畫有些多餘」,因為肯亞多數人已能上網。

但韋斯卡爾斯表示:「肯亞是開啟平流層網路通訊的理想地點,因為當地不斷創新尋求新技術加速網路普及。」尤其在今年初新冠肺炎疫情爆發後,各國實施邊境管制及封城禁令進一步增加全球各地網路需求。

肯亞首都奈洛比科技研究機構Nendo創辦人凱古瓦(Mark Kaigwa)表示:「疫情讓大家重新思考基礎建設、必要服務、人群移動、資料收集與網路連線。」他認為肯亞網路普及的障礙能少則少,而Loon讓肯亞多一個網路連線替代途徑可謂有利無害。

根據聯合國國際電信聯盟(ITU)統計,去年非洲13億人口當中的網路使用者只有28%,是全球五大洲當中網路人口比例最低的地區。非洲也是全球年輕人口比例最高的地區,這也是近年矽谷科技大廠搶攻非洲的主因之一,只是要拿下非洲市場並不如想像中容易。

臉書先前也曾嘗試在非洲利用無人機從空中發送網路訊號,但過程幾經波折最後被迫終止計畫。

