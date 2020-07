歐洲｜歐元區「等候室」增兩國

保加利亞和克羅埃西亞納入ERM-2, 未來兩年若能符合經濟政策、匯率等條件, 最快2023年後就可加入歐元區。

保加利亞與克羅埃西亞獲准納入「第二版歐洲匯率機制」(ERM-2),意味這兩個東歐國家已走進預備加入歐元區的「等候室」,經濟上向前邁開一大步。歐元區則在歷經多年的經濟危機與重創後,有機會再度迎接新成員。

歐洲央行(ECB)在7月10日宣布,歐盟財長與ECB官員已同意讓保加利亞、克羅埃西亞加入ERM-2,未來兩國若能夠符合歐盟訂立的條件,包括完善的經濟政策、達到會員資格以及穩定匯率等,最快2023年就可成為歐元區第20和第21個成員國。

歐盟聲明指出,此決定代表了「保加利亞、克羅埃西亞朝向歐元區邁進的重要里程碑」。根據規定,兩國貨幣兌歐元匯率的波動,至少未來兩年必須維持於固定區間。

2015後首度有新成員



這將是歐元區繼2015年立陶宛之後再有新成員即將加入歐元區,保加利亞和克羅埃西亞兩國總計人口達1,100萬,歐元區人口總計約3.4億。

對保加利亞來說,加入歐元區將是經濟上的一大突破。該國自2007年成為歐盟會員,多年來面臨組織犯罪和人民貧困的挑戰,該國人均所得在歐盟吊車尾。

克羅埃西亞自2013年進入歐盟,成為了歐元區會員也有助於帶動經濟產值與提升經濟穩定。

ECB總裁拉加德(Christine Lagarde)表示,「保加利亞和克羅埃西亞今日邁向歐元區跨出一大步,恭喜他們,也歡迎他們在政策上持續努力。」

歐盟成員在完成經濟規範條件後,即可投入以歐元為官方貨幣的行列,這些規範包括嚴格控制通膨、公共債務和長期利率。

一些政府已經符合這些條件,例如捷克與波蘭,但近年因參與意願低落或門檻調高等因素而延後加入。尤其自從爆發歐債危機後,這些國家對歐元的支持度減退,有些暗示擬等待歐元區展現回穩跡象後再加入。

瑞典在2003年透過公投決定不採納歐元,目前也無意加入。在匈牙利,儘管民調顯示對歐元的高度支持,但總理奧班(Viktor Orban)政府對歐元區抱持質疑態度。

兩國貧困帶來風險



十年前歐元區爆發債信危機,葡萄牙、希臘等成員國無力償債,也無力為本國銀行紓困。在此之後,歐元區特別設立金融穩定新機制,例如ECB旗下設立由單一監督機關管理的銀行聯盟。

ECB自10月1日起開始監督保加利亞與克羅埃西亞銀行。不過納入兩個相對貧窮的國家,也可能帶來風險,畢竟先前希臘債務和赤字居高不下,後果撼動整體歐元區體系。

自1999年成立歐元以來,迄今未有任何國家退出,只有希臘在風雨飄搖之際瀕臨脫離邊緣。

分析師警告,保加利亞和克羅埃西亞仍苦於達到加入歐元區部分條件,尤其是低公共債務與法律等規定。

ING銀行分析師認為,歐元區7月的決定不保證一定能加入。以保加利亞的情況來看,該國物價水準僅達歐元區均值的一半,可能難以讓通膨符合規定。

至於克羅埃西亞,該國公共債務位在相對高的水準,今年可能占國內生產毛額(GDP)的86%,遠遠超越歐盟認為可以接受的60%。

精句選粹

Bulgaria and Croatia take vital step to joining euro.



延伸閱讀