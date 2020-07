東北亞 ｜線上股東會漸成趨勢

新冠肺炎疫情導致日本企業縮減股東會規模, 卻也促使不少公司嘗試線上開會的變革。

每年6月是日本企業舉辦股東大會的高峰期,但今年受到新冠肺炎疫情影響,許多公司被迫縮減股東會規模或改為線上舉辦。專家表示,線上召開股東會乃是大勢所趨,令更多投資人得以提供寶貴意見,而此趨勢在疫情退燒後應會持續下去。

數據顯示,日本700多家上市公司於6月26日周五舉行一年一度股東大會,約占全部企業的三成。而高達八成公司選在26日這一周召開會議。

這些日本企業密集地將股東大會安排於6月底,主因在於多數公司財年結束於3月,而依規定他們必須於財年結束三個月內舉辦股東大會。

人數、紀念品都縮水

儘管主管機關今年因疫情考量允許企業延後召開會議,但許多公司考量到疫情後續不確定性與日本政府5月解除緊急狀態,因此決定按原先規劃如期召開,但規模卻縮減不少,部分企業甚至取消發送紀念品。

以日本電子大廠索尼(Sony)為例,今年股東大會僅有200人出席,不僅無法填滿現場安排的400個座位,亦遠低於去年參與人數1,500人。這場股東大會為時僅40分鐘,不到去年時間的一半。

日本智庫大和總研(Daiwa Institute of Research)企管專家表示,對於肺炎疫情擴散的擔憂,將促使更多日本企業改以線上方式召開股東大會。

雅虎日本母公司Z Holdings日前便舉辦首次線上互動股東會,90名網路參與者擁有提問與投票權,與出席東京總部現場大會的20人沒有兩樣。

該公司總裁川邊健太郎(Kentaro Kawabe)在場上念出這些人事先提交的問題並予以回應。

外地股東得以參加

儘管Z Holdings今年股東會參與人數下滑,遠不如去年的1,751人,但部分股東樂見此變革來到,因為這讓居住外地或國外的投資人得以參加這場年度重要會議。

事實上,與美國相比,日本企業舉辦線上股東大會的風氣仍處於萌芽階段,其一原因在於法律規定日企必須設置開會場地以方便股東參加。

許多企業私下坦承,他們尚未做好召開網路股東會的準備,像是高層主管對於科技設備還不太熟悉,或是尚未釐清線上投票可能衍生的法律問題等。

而股東也得學會適應這股趨勢。舉例來說,日本遊戲業者Capcom為6月17日的股東大會設定網路觀看權限,僅有事先註冊的投資人才能參與。當天現場參與者約53人、網路參與者80人,兩者相加仍低於去年人數。但Capcom指出,提供線上轉播有其必要。

分析師指出,線上股東會能提供更多股東參與公司決策的機會,同時增進投資人與公司間的關係。即便肺炎疫情趨緩,這股線上開會趨勢應該還是會持續下去。

但也有人認為,股東在線上會議僅能被動觀看或聆聽內容,無法如同現場出席會議一樣拷問高層主管,而就算擁有發言權,充其量也只能發發牢騷罷了。

