北美｜佛州迪士尼樂園重開

暌違四個月後,因疫情關閉的佛州迪士尼世界7月中重開, 開園當天所有迪士尼人物在門口迎接並熱烈鼓掌, 令遊客感動到眼淚直流。

儘管美國新冠肺炎疫情持續升溫,但佛州迪士尼世界仍按原定計畫於7月11日重新對外開放。受到疫情影響,這個被譽為「地球上最神奇的地方」關閉將近四個月,迪士尼希望透過更嚴格措施防範疫情擴散,同時持續散播歡樂給大家。

新冠肺炎疫情全美延燒,佛州淪為重災區之一,但迪士尼世界11日仍恢復開放旗下主題樂園「神奇王國」與「動物王國」,而艾普科特中心(Epcot)與好萊塢夢工廠(Disney’s Hollywood Studios)則於15日重新營業。

遊客難掩欣喜之情

一聽到迪士尼世界重開,美國一名托兒所老師華金斯(Diane Watkins)立刻與16歲的女兒從阿拉巴馬州趕來參觀。當她走神奇王國時,所有迪士尼角色人物排排站迎接並熱烈鼓掌,令她感動到眼淚直流。

每年平均到訪迪士尼世界八次的華金斯表示:「不管天氣再炎熱、戴口罩再麻煩,我們來到這裡便感到快樂。大家都很興奮,這是令人感動的時刻。」

佛州迪士尼世界為了重新營業下足功夫,包括旗下員工與客人入園必須測量體溫、強制戴上口罩並遵守社交距離規定,排隊隊伍中間以壓克力板隔開,地上則清楚標示安全距離。

不僅如此,遊客必須事先預約才能入園,各樂園遊客彼此不互通,煙火秀與遊行表演全都取消,藉此避免人潮聚集。此外,園區內隨處可見防疫標語與洗手乳,每十分鐘廣播一次宣導規定,迪士尼員工也會提醒疏忽防疫的民眾。

華金斯表示,佛州迪士尼世界重新開業首日,所有人都乖乖戴上五顏六色的口罩,而由於園方限制入場人數、人潮較過去減少許多,因此熱門設施排隊僅需五分鐘,不像過去動輒等上一個半小時。

迪士尼樂園、體驗與產品部門董事長達馬羅(Josh D’Amaro)表示:「我對於迪士尼環境感到十分放心,我們很認真在做防疫。但遊客也必須分擔責任,做好自己份內工作。」

美國演員工會呼籲,針對演出時無法戴上口罩的表演者,迪士尼應提供定期檢測。迪士尼回應表示,一切防疫作為依照公衛專家指示,但若員工自行接受檢測,他們也會承擔這筆費用。

亞洲重新開園經驗助攻

過去兩個月來,迪士尼持續重新開放旗下樂園,像是上海迪士尼5月重啟營業、6月重新開放香港迪士尼(後來因疫情7月再度關閉)與7月日本迪士尼。亞洲重新開園累積的經驗,令迪士尼對於佛州迪士尼防疫工作更有信心。

新冠疫情迫使各國政府實施封鎖隔離措施,而這對於迪士尼營運帶來極大衝擊,包括迪士尼電影、電視與主題公園收入皆銳減。

據帝國資本銀行(Imperial Capital)分析師米勒(David Miller)預估,高達75%的遊樂園部門營業獲利來自於佛州迪士尼世界,換言之,迪士尼希望透過該樂園重新開放,幫助該公司財務狀況重回正軌。

