北美｜美國天氣巨災飆新高

由於全球暖化造成極端氣候，美國今年上半年災損逾10億美元的天氣巨災多達十起， 接下來將進入西部野火與大西洋颶風旺季， 巨災恐將進一步堆高，對經濟與社會的影響至鉅。

根據美國國家海洋暨大氣管理局（NOAA）的最新統計，美國今年上半年災損金額超過10億美元的天氣巨災總共已達十起，全年可能改寫歷史新高紀錄。

NOAA官員指出，2020年已確定是連續第六年全年至少發生十起損失逾10億美元的天氣和氣候災害，刷新歷史紀錄。最新報告顯示，極端天氣事件對經濟和社會造成廣泛影響，由於氣候變遷，極端天氣事件可能會更常發生，強度更加猛烈。

根據NOAA的國家環境資訊中心的資料，2020年上半年天氣巨災數量已追平2011與2016年的同期歷史紀錄，全年數量也可能超越2017年的歷史前高，該年美國總共發生16起災損超過10億美元的天氣和氣候災害。

今年上半年10億美元天氣巨災清一色都由強烈的風暴所造成，總共影響美國30多個州。其中，威力最大的巨災是4月12日至13日從德州颳到馬里蘭州的140多場龍捲風，災損金額估計高達30億美元，並造成35人死亡。

據NOAA表示，第二大巨災是4月7日至8日出現在伊利諾、愛荷華、印第安納、俄亥俄、密西根、威斯康辛和密蘇里州的冰雹風暴，導致大約26億美元的損失，所幸沒有造成人員死亡。排在第三名的是3月下旬發生在中西部和俄亥俄峽谷幾個州的惡劣天氣，包括颳強風、下冰雹與20多個龍捲風，總共造成約24億美元的損失。

上半年災損近180億美元

NOAA指出，2020年上半年美國這些最具破壞性的天氣和氣候事件共造成80人死亡、將近180億美元的損失。

NOAA打從1980年開始就一直在追蹤美國天氣和氣候事件對經濟和社會的影響，總計這40年來，災損規模超過10億美元的天氣巨災共有273起，總災損超過1.79兆美元。

隨著全球暖化導致乾旱情況惡化、嚴重的野火以及更猛烈的風暴和颶風，可以預期天氣巨災可能衍生的經濟風險，未來仍將居高不下。

NOAA國家環境資訊中心應用氣候學家史密斯（Adam Smith）分析指出，儘管天氣事件類型通常會集中在每年特定時期，但今年上半年災損逾10億美元的巨災全都是由強烈風暴所造成，此一情況相當罕見。

史密斯表示：「今年上半年災損逾10億美元的天氣巨災竟然沒有一起與冬季風暴或洪水有關，這確實有點反常。不過，每年3到6月往往是美國發生強烈風暴事件（龍捲風、冰雹和強風破壞）的旺季，今年的情況也不例外。」

今年颶風數量恐較均值多

美國接下來幾個月則將進入西部的野火季節和大西洋颶風季節，NOAA之前曾預測，2020的年颶風季颶風數量將比往年均值還要多。

該機構預測，今年出現13至19個每小時風速達39英里以上風暴的可能性高達70％，其中有六到十個可能發展成颶風，包括三到六個達到3級以上的「強烈颶風」。

史密斯指出，儘管2020年上半年10億美元巨災數目已追平歷史紀錄，但他希望下半年天氣巨災數量能有所減緩。他說：「我們希望今年秋季不要重演2017年和2018年的颶風和西部野火季節肆虐的惡夢。」

精句選粹

The U.S. has already had 10 billion-dollar weather disasters this year.

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