大陸｜mini超市起飛了

盒馬mini、小潤發RT-mini陸續啟動， 大陸超市業態競爭進入白熱化階段， 在大賣場、便利店林立下，以新概念與生鮮實力挑戰市場水溫。

大賣場量販店、超市、便利店，多樣業態在高速飽和的展店下，仍生存於逾2千萬人的台灣市場，在逾10億人的大陸市場中這些業態能否取得一個完美平衡，當前各家積極部署的零售超市正在做出嘗試。

陸媒零售老板參考公眾號報導，兩年來大陸實體零售mini業態接二連三的出現，如2018年永輝超市、沃爾瑪先後推出自己的小型店面；盒馬鮮生也在2019年推出改版的盒馬mini，並喊出2020年要展店百家；最新有動作的是大潤發，旗下小潤發RT-mini於15日在江蘇南通市開出第一家門市。

大賣場模式走下坡

報導稱，20年前大陸最輝煌零售業態是如大潤發、家樂福、沃爾瑪、華潤萬家為代表的大賣場與量販店模式，當時民眾偏好一站式綜合購物體驗，但2013年開始包括消費習慣改變、電商崛起等背景，大賣場模式開始走入下坡，陸續出現裁員、關店等事件，進而也讓這些大賣場思考是否將體量做小。

如近幾年發展快速的大賣場生鮮代表永輝超市、盒馬鮮生等，也開始有察覺業態仍過大的狀況，選擇開始布局小店，深入各個社區。

小店要小到什麼程度才完美是值得探討的，台灣盛行的超商業態恐不是大陸小店之路的終點，且台灣超商即便在數年前早已幾乎遍布每條大街小巷，但近年才發現原來超市也還有快速展店的空間。大陸方面，譬如永輝超市也多方嘗試小店業態，開設類似超商便利店的永輝生活，不過從大陸當前整體狀況來看，站在當前風口上無疑是超市業態，居民最為關注、消費最高頻率的「吃」是關鍵之一。

中國連鎖經營協會近日公布的「2020中國便利店景氣指數報告」顯示，2020年大陸便利店行業景氣指數為近三年來最低水平，同時多數企業降低了門店拓展的預期。當然受到疫情影響是主要因素，不過報告也提及，2020年便利店對生鮮、鮮食品類的重視程度進一步加強，年內逾六成門市計畫引入生鮮與鮮食兩大品類。

在大陸，便利店出現往生鮮與鮮食發展趨勢是有趣的，因兩大品類正好是大陸超市業態主力項目，生鮮一向是超市主打的產品不必說，同時，大陸超市較台灣不同的是熱中發展熟食、現煮業務，即便將店面縮小至mini，永輝超市與盒馬mini也依然保留餐飲、熟食業務，頂多是將座位面積減少。

深入社區 貼近消費者

新華社引述北京商業經濟學會常務副會長賴陽分析，例如生鮮訂單往往是小訂單高頻次，無數的mini小店深入社區，不需要大量遠程騎手，一改以往盒馬鮮生等大店推崇的配送模式，可有效實現成本降低。同時，零售企業布局社區小店擁有運營經驗、人才優勢、供應鏈優勢等，因此，布局離消費者更近的終端點成為趨勢。

即便把零售通路縮小為超市mini業態、便利店等，這些零售巨頭仍然注重線上線下數據打通與探索運用，未來主導超市市場的關鍵很可能在業者誰先於「吃」業務、數據運用上有創新突破，又或者王者依然是誕生在一家展店速度夠快的超市之中。

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