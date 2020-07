東北亞｜日本製造的競爭力削弱

外國新勢力的崛起,「Made in Japan」的競爭力逐漸被削弱。 事實上,日本商品式微的背後, 存在著許多日本企業很難丟棄的傳統、守舊的包袱。

日本高千穗大學商學系副教授永井龍之介在東洋經濟投書指出,令日本人自豪的「Made in Japan」,現在在全球的許多領域已經不通用了,在海外愈來愈不容易看到日本的家電。日本家電大廠營造了輝煌的時代,現在已逐漸被中國的海爾(Haier)、格力(Gree),南韓的LG和三星電子奪走世界主角的寶座。

日本家電節節敗退

在智慧家電的領域,除上述的廠商外,還有美國的GAFA,中國的BAT和小米等也正在發動攻勢。現在到海外,無論是飯店客房、朋友家、電器賣場都幾乎已看不到日本家電的身影了。

永井指出,日本一向追求「從頭完美」,其實是「減分型完美」。即使有突出、新鮮、有趣、具發展性的商業點子,也會因為有風險、漏洞,容易在一開始就被淘汰,最後在安全、沒暇疵的前提下,總是拿舊商品稍作改良而變成新商品。

在開發、促銷、銷售上也是沿襲前例,既慎重又費時費力地,在完美的計劃下推出新商品。因事先有縝密的計劃,無論市場反應是好是壞或與預期有差距,也很難快速修正軌道。

「中國製品粗劣,只是推出快,日本是完美主義」這樣的認識非改不可,因為減分型完美主義「Made in Japan」已在國際市場退敗下來。當然依商品類別不同,也有某些領域是日本商品強的地方。

家電、住宅等都急速地朝智慧化發展,汽車早晚也是以電動車為主流,同時推動智慧化,自動駕駛等。在這樣的大環境下,日本的製造精神想要再次在全球勝出則必須學習「加分型完美主義」,在組織上,生意上都有必要做大的變革。

高級巧克力品牌「GODIVA」日本公司法籍社長傑羅姆(Jerome Chouchan)2010年6月擔任社長後,開發新商品、擴大銷售管道、推動市場策略等,因應多樣化顧客需求,使日本業績七年內成長三倍。他後來統籌管理南韓、澳洲、紐西蘭、比利時工廠的市場行銷。

傑羅姆就持不同看法,他於2019年出版《GODIVA JAPAN社長的成功術 樂於工作》一書,向年輕人介紹快樂的經營術。書中提及,他認為日本商品在全球競爭最強的武器是「日本消費者的眼光」。

他說,我認為日本商品有兩種魅力,一是日本優秀的技術以及勞動力,在嚴格的品管下製造出高品質的商品。全球的許多消費者都認為,只要是日本製品就安心。

另一種魅力是,「世界上最優秀的消費者就是日本人」日本的消費者經歷過泡沫經濟,有許多海外旅行的經驗,也有在世界各地購物的經驗,眼光與其他各國消費者相比大大不同。對商品品質、安全性、設計、新型、包裝紙、包裝方法、廣告等都非常講究,能通過日本消費者高標準鑑定的日本商品,就十分具有魅力。

行銷目標應轉至國際

但他也指出,日本企業過去的銷售策略是先在國內市場銷售,再賣到國際市場。此策略已不合時宜,日本人口減少,今後的行銷策略目標應該從國內市場轉移到國際市場。日本企業應該改革的問題點是,上市企業經營者很少有外國人,大多是日本社長,企業的高層若沒有多國籍、不同人種的話,就很難因應全球化的市場。

精句選粹

