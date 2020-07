北美｜疫後消費模式改變

侵襲全球的新冠肺炎疫情已重塑新的消費模式, 包括駕車出遊取代搭機旅行、餐點外帶取代餐廳用餐, 以及室內裝修風潮日益崛起等。

曾在4、5兩月達到高峰的新冠肺炎疫情,如今又在美國南部與西部捲土重來,引人擔憂第二波疫情是否已經反撲。然而,從美國各州先前解封後的經濟數據顯示,經過這波疫情洗禮,美國民眾的消費習慣也已出現明顯轉變。

品牌經驗公司Big Red Rooster策略與洞察部門主管米勒(Emily Miller)指出,如同過去經濟大蕭條改變了人類的金融習慣,現今新冠肺炎危機也影響我們的消費行為。

他說當民眾重新回到商店購物,他們將尋求安全的個人空間、非必要支出將下滑,與購買當地品牌商品的興趣增加等。米勒聲稱這些疫情而引發的新消費習慣,不僅攸關零售商未來如何適應新的消費生態,也關係到日後美國經濟能否順利步入復甦。以下就是因為疫情而改變的消費行為。

保持距離

搭機旅行與住在觀光旅館,已不再是主流的渡假模式,取而代之的是駕車到森林小木屋享受芬多精。調查顯示,美國民眾6月花在Airbnb與HomeAway的訂房費用比疫情爆發前多出6%。如此趨勢轉變,也讓擁有田園風光的佛蒙特州因而受惠。

舉例而言,該州在6月的民生用品銷售成長,是全美其他各州的兩倍,其中有25%就是來自外州的遊客。

室內裝修增加

有些民眾則寧可待在家中避疫,這也推升家庭修繕支出大幅增加。根據Earnest研究機構指出,到6月24日為止當周,家庭修繕支出較去年同期激增40%,另外家具採買費用也成長28%。

該機構分析師馬魯夫(Michael Maloof)補充,由於消費者已陸續收到紓困支票,有助線上訂單在4月中旬曾達到高峰。不過到了6月,實體家具店銷售也急起直追,並逐漸回到疫情前的水平。

戶外運動風潮興起

由於戶外休閒風潮崛起,帶動運動用品銷售也水漲船高。這類產品銷售在4月初曾遭到腰斬,不過到了6月中又反彈增加48%。

在家飲酒小酌

雖然美國多州的酒吧與餐廳已陸續在5、6兩月重新營運,但由於擔憂染疫,導致許多民眾仍望之卻步。儘管如此葡萄酒與烈酒商店銷售卻持續以兩位數成長率攀升,反映民眾改而買酒在家中小酌。根據調查指出,44%受訪民眾表示短期間沒有計畫要到酒吧喝酒。

食物外帶或外送增加

線上採買雜貨熱情雖然已在上月出現降溫,但這並非意味消費者已經準備好要前往餐廳用餐。Navy聯邦信貸聯盟企業經濟學家佛瑞克(Robert Frick)指出,雖然民眾已開始厭倦在家料理三餐,不過他們仍傾向花費大筆支出在美食外帶或外送。

駕車兜風

根據SafeGraph調查發現,雖然有些州在4月底開始解封後,5月到賭場或休閒娛樂場所遊玩的人潮也直線增加。不過到了6月底,前往這些娛樂場所的顧客流量仍較3月1日減少19%。

而且值得注意的是,這些數據儘管反映民眾外出增加,但他們倒不一定會大肆消費購物。此外加油站是民眾最常造訪之處,到6月21日為止,到加油站的人流比3月初增加近五分之一。

