智慧座艙已成為汽車產業鏈的未來之戰， 它不僅在大陸產業界走紅，在資本市場也引發行情， 多檔A股相關概念股一年漲逾200％。

在國際電動車巨頭特斯拉帶領下，智慧座艙（大陸稱智能座艙）成為大陸汽車業界最時髦火熱的名詞。對那些追趕或學習特斯拉的大陸同業而言，特斯拉帶動的不僅只有車內配備大螢幕，或是產品充滿科技感而已，更重要的是其與AI（人工智慧）概念結合，讓智慧汽車的概念大行其道。

這讓原有的機械儀表板變成液晶螢幕，原有的車內按鍵愈來愈少，一些需要手動進行的操作變成語音指揮。於是「智慧座艙」這個新概念出現，並在產業界和資本市場迅速走紅。

成為車廠核心賣點

全天候科技報導，做為大陸「造車新勢力」的代表，蔚來、理想、小鵬均認為，智慧座艙已成為大陸汽車廠商愈來愈重視的部分，它不僅影響使用者體驗，甚至能成為一家整車廠的核心賣點。未來汽車的硬體設定、性能指標都會逐漸趨同，但智慧座艙將成為車企的特色，就如同現在手機行業的現狀，因此卡位智慧座艙，堪稱是整個汽車產業鏈的未來之戰。

智慧座艙硬體供應鏈在大陸增長速度甚快。東吳證券研報指出，2020年大陸智慧座艙主要產品市場規模達人民幣（下同）566.8億元，2025年可望飆升到1,030億元，年複合增長率15.2％。其中，規模最大的兩個細分市場：車載資訊娛樂系統和駕駛資訊系統，在整個市場規模的占比分別為46.4％和34.4％。

當前智慧座艙走紅的程度，可從就業市場看出。今年春季在新冠肺炎疫情衝擊下，大陸汽車行業就業形勢嚴峻，即使這樣，智慧座艙的人才行情依然走俏。一位汽車業獵人頭業者表示，目前三電（電驅動、電控、電池）的工作機會都已經偏飽和，但智慧座艙依然還有很多需求，薪資甚至還出現上漲。

另一方面，A股資本市場對智慧座艙概念更是熱情追捧。包括中科創達、德賽西威等大陸相關企業的股票，一年來均出現大幅上漲。譬如，2019年7月至2020年7月初，中科創達的股價從29元飆升到超過93元，漲幅達223％；德賽西威的股價漲幅也超過200％。

軟硬體皆仰賴國外供應

但與市場的熱情相較，大陸的智慧座艙本土供應鏈僅處於崛起過程，市占率較小，多數相關軟硬體仍需仰賴境外供應。因此如何加緊迎頭趕上，成為大陸產學業界努力的重點。

譬如，包括聯發科、三星、高通等手機晶片廠商因為希望降低對智慧手機的依賴，實現業務多元化，正在汽車晶片市場凶猛進攻。目前高通已經發表針對智慧座艙的驍龍602A和820A的晶片，其中820A已經獲得奧迪A4L、領克05、路虎發現運動版、小鵬P7、理想ONE等熱門車型的訂單。

另在車用顯示面板上，市場大都被日本、韓國、台灣企業所占據。2019年第一季，韓國LG Display、日本JDI、台灣友達、天馬分別以22.5％、15.9％、13.3％、11.3％的市占率位列一至四位，大陸廠商則被歸類為「other」中。車用PCB（印刷電路板）市場則由美國、日本和台灣業者主導，主要供應商為敬鵬、TTM、日本CMK等。

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