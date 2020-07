東北亞 ｜排外又自豪的韓國人

2020年的韓國人對身為韓國人愈來愈感到自豪。 但相對也愈來愈排外,連脫北者都不被視為「同胞」, 但脫北者境遇比跨國婚姻的婚生子好些,多數跨國婚姻婚生子被歸類為「外人」。

韓國人,對自己身為韓國人愈來愈自豪,在韓國人感到自豪的同時,也愈來愈排外,包括脫北者。將脫北者視為「同胞」的韓國人不到一成,只有9.5%。

從2005年開始,每五年,韓國都會進行「韓國人身分認同」的調查,今年由韓國東亞研究院、成均館大學東亞合作共存研究中心與中央日報共同進行「2020年韓國人身份認同」調查。調查結果,超過八成的韓國人是:「比起其他國家的國民,我更想做韓國人。」創下歷年新高,比2005年首次調查多了近十個百分點,也比前次、五年前的調查多了近五個百分點。

「韓國人」定義狹隘

當韓國人對韓國愈來愈有認同感的同時,對「韓國人」的定義則愈來愈偏狹,對韓國人來講,「真正的」韓國人必須符合「韓國出生」、「擁有韓國國籍」、「人生的大部分時間生活在韓國」、「使用韓語」、「擁有韓國人的血統」、「理解韓國歷史並接受韓國人的傳統和習慣」等條件。

然而,弔詭的是,同樣擁有「韓國人血統」,也「使用韓言」的脫北者(脫離北韓逃至南韓者)卻不被韓國人認同。過半的韓國人只願意承認脫北者是「近似韓國人」,超過三成的韓國人更認為脫北者「更像外國人」,甚至有8%的韓國人認定脫北者就是「外人」,也因此,只有不到一成、9.5%的韓國人認同脫北者是韓國人,這與2010年調查時約有三成的韓國人認同脫北者是國人的比例,可說是腰斬再打四折。

北韓挑釁 加深仇視



對這樣的現象,分析認為,由於調查期間,剛好頻頻發生北韓對韓國的挑釁,包括北韓領導人金正恩的妹妹金與正對韓國的攻擊等,造成韓國人對北韓的仇視,而且,更多的韓國人從就業威脅、社會福利制度被分享的角度看待脫北者,進而不願意認同脫北者也是「同胞」的客觀事實。

這樣的結果,也顯示對「領土」的認知上。調查結果發現,20歲這個年齡層的韓國人認為韓國領土僅限於「韓國地區」的比例高達73%,比首次調的2005年的36.7%飆升了一倍,其他年齡選擇「韓國」的比例也高達66%。也就是說,超過七成的韓國年輕人認為,「朝鮮不屬於韓國領土」。

對領土的認知,也導致高達九成、90.2%的韓國人認為「韓國和朝鮮在現實中是兩個完全獨立的國家」,也因此,認為南北韓是「一家人」的比例從2005年的30.5%下降至2020年的13.9%,「是敵國」比重則從8%上升至19.1%。

這樣的敵意,也顯示在韓國人對多民族人口結構的態度上,有愈來愈多韓國人認為「韓國能夠接納外國人的數量有限」,愈來愈少韓國人願意讓外國人與韓國人「享有同等權利」,因此對「結婚移民」和「跨國婚姻」家庭的子女,只有8.1%的韓國人認同為是「韓國人」,即使認同為「近似韓國人」也只有17.1%,但視為是「外人」的韓國人卻達43.3%。境遇比脫北者還不如。

調查結果,只是再次印證韓國人是排外的民族,而且是當韓國人愈來愈自豪時,也就愈來愈排外。

精句選粹

“I want to be Korean more than nationals of other countries.”



