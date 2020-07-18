中東｜伊朗強制民眾戴口罩

伊朗總統羅哈尼說， 感染新冠肺炎的人有「宗教責任」告知他人自己染病， 強調隱瞞病情是侵犯他人知的權利。

伊朗總統羅哈尼（Hassan Rouhani）7月4日宣布強制戴口罩等新防疫措施來阻止新冠肺炎蔓延，包括不戴口罩人士會被拒絕進入政府機關和工作場所，甚至因違反公共衛生指引而被監禁一周。

除了迫使政府以強制方式讓民眾戴口罩來防疫外，連伊朗最高領袖哈米尼（Ayatollah Ali Khamenei）也公開其戴口罩的照片，以身作則來要求官員和民眾一起戴口罩防疫。

伊朗新冠疫情漸失控

迄7月12日止，伊朗累計確診數25萬7,303人，全球第11高國家；累計死亡1萬2,829人，全球第9高。

儘管全國人口約8,000萬人的伊朗疫情愈來愈嚴重，但民眾卻愈來愈輕忽疫情致死的危險性。

即使是這樣，不管是民調抑或在首都德黑蘭做街訪，民眾普遍漠不關心疫情發展。不管是因為民眾已對疫情麻木、輕忽抑或認命，其毫不在乎的心態已讓伊朗公共衛生部官員急得跳腳，不斷對民眾發出疫情可怕警示。

在此情況下，強制民眾戴口罩的新規定成為伊朗在防疫工作上的一個轉捩點。

因為伊朗之前為防疫而讓各地區執行封閉措施，但此舉讓早已飽受美國制裁打擊的伊朗經濟雪上加霜。如何在防疫與降低經濟衝擊之間取得平衡，一直是伊朗政府的頭痛問題。

雖然防疫措施和民眾對疫情的恐懼，曾一度加強民眾的警戒，讓5月期間每天新增確診與死亡人數，曾創下疫情爆發後的最低水準，但隨著伊朗解除封閉措施以提振經濟後，新增病例又開始回升。

政府一開始對此解釋是，有更快更準的檢測工具，才讓確診數急速增加。但到6月中時，每天死亡人數開始出現3位數增加。到7月9日單日死亡數達221人，創疫情爆發後迄7月12日止的新高紀錄。

即使疫情有快速上升跡象，但外界擔心伊朗死亡人數仍然被低估，實際死亡人數可能是官方數據的2倍。伊朗防疫小組成員之一的馬達尼（Masoud Mardani）說，雖然目前伊朗累計確診數逾25萬人，但根據隨機抗體檢測樣品數推算，迄今應有高達約1,800萬名伊朗人為此病毒所苦。他沒有詳細說明如何得出如此高的數值。

羅哈尼坦承部份染病者會隱瞞自己的病情，因此呼籲大家一旦發現自己染病，基於宗教與做人等責任，都必須讓別人知道而不是隱瞞起來，否則是違反其他人知的權利。

在政府新規定下，凡是在德黑蘭捷運、搭乘公車或在室內的公共場所都必須戴上口罩。若要到公家機關辦事情的民眾不戴口罩，即會被拒絕進入。

在此之前，伊朗一直鼓勵民眾戴口罩，但沒有強制規定。雖然愈來愈多科技團體指出戴口罩有防疫效果，讓民眾的態度出現轉變，但整體來看，伊朗人仍不積極戴口罩，這跟他們對疫情的態度有關。

僅41％民眾高度憂慮疫情

根據伊朗國營民調中心ISPA公布6月調查，在德黑蘭受訪的1,055名居民裡，對疫情仍高度憂慮的比率僅41％，分別低於4月和5月的58％和46％。

即使願意戴口罩，其價格與品質都讓人憂慮。伊朗口罩價格落差佷大，一個口罩可低至0.1美元，卻又可貴至3美元。

精句選粹

Those infected have a “religious duty” to notify others, Hassan Rouhani said, adding: “Keeping your infection a secret violates the rights of other people”.

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