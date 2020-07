中東｜伊朗強制民眾戴口罩

伊朗總統羅哈尼說, 感染新冠肺炎的人有「宗教責任」告知他人自己染病, 強調隱瞞病情是侵犯他人知的權利。

伊朗總統羅哈尼(Hassan Rouhani)7月4日宣布強制戴口罩等新防疫措施來阻止新冠肺炎蔓延,包括不戴口罩人士會被拒絕進入政府機關和工作場所,甚至因違反公共衛生指引而被監禁一周。

除了迫使政府以強制方式讓民眾戴口罩來防疫外,連伊朗最高領袖哈米尼(Ayatollah Ali Khamenei)也公開其戴口罩的照片,以身作則來要求官員和民眾一起戴口罩防疫。

伊朗新冠疫情漸失控

迄7月12日止,伊朗累計確診數25萬7,303人,全球第11高國家;累計死亡1萬2,829人,全球第9高。

儘管全國人口約8,000萬人的伊朗疫情愈來愈嚴重,但民眾卻愈來愈輕忽疫情致死的危險性。

即使是這樣,不管是民調抑或在首都德黑蘭做街訪,民眾普遍漠不關心疫情發展。不管是因為民眾已對疫情麻木、輕忽抑或認命,其毫不在乎的心態已讓伊朗公共衛生部官員急得跳腳,不斷對民眾發出疫情可怕警示。

在此情況下,強制民眾戴口罩的新規定成為伊朗在防疫工作上的一個轉捩點。

因為伊朗之前為防疫而讓各地區執行封閉措施,但此舉讓早已飽受美國制裁打擊的伊朗經濟雪上加霜。如何在防疫與降低經濟衝擊之間取得平衡,一直是伊朗政府的頭痛問題。

雖然防疫措施和民眾對疫情的恐懼,曾一度加強民眾的警戒,讓5月期間每天新增確診與死亡人數,曾創下疫情爆發後的最低水準,但隨著伊朗解除封閉措施以提振經濟後,新增病例又開始回升。

政府一開始對此解釋是,有更快更準的檢測工具,才讓確診數急速增加。但到6月中時,每天死亡人數開始出現3位數增加。到7月9日單日死亡數達221人,創疫情爆發後迄7月12日止的新高紀錄。

即使疫情有快速上升跡象,但外界擔心伊朗死亡人數仍然被低估,實際死亡人數可能是官方數據的2倍。伊朗防疫小組成員之一的馬達尼(Masoud Mardani)說,雖然目前伊朗累計確診數逾25萬人,但根據隨機抗體檢測樣品數推算,迄今應有高達約1,800萬名伊朗人為此病毒所苦。他沒有詳細說明如何得出如此高的數值。

羅哈尼坦承部份染病者會隱瞞自己的病情,因此呼籲大家一旦發現自己染病,基於宗教與做人等責任,都必須讓別人知道而不是隱瞞起來,否則是違反其他人知的權利。

在政府新規定下,凡是在德黑蘭捷運、搭乘公車或在室內的公共場所都必須戴上口罩。若要到公家機關辦事情的民眾不戴口罩,即會被拒絕進入。

在此之前,伊朗一直鼓勵民眾戴口罩,但沒有強制規定。雖然愈來愈多科技團體指出戴口罩有防疫效果,讓民眾的態度出現轉變,但整體來看,伊朗人仍不積極戴口罩,這跟他們對疫情的態度有關。

僅41%民眾高度憂慮疫情

根據伊朗國營民調中心ISPA公布6月調查,在德黑蘭受訪的1,055名居民裡,對疫情仍高度憂慮的比率僅41%,分別低於4月和5月的58%和46%。

即使願意戴口罩,其價格與品質都讓人憂慮。伊朗口罩價格落差佷大,一個口罩可低至0.1美元,卻又可貴至3美元。

