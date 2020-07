歐洲｜德國2038年去煤拍板

德國在2038年前關閉境內燃煤發電廠的法案得到國會批准, 不過環保團體批評去煤的速度太慢, 達不到巴黎氣候協議的目標。

德國國會在7月初通過法案,將在2038年前逐步淘汰境內的燃煤發電廠,並斥資400億歐元(約450億美元)協助受影響的地區轉型。此外,德國也將在2022年底之前逐步退出核能發電,成為率先去煤與去核的主要經濟體。

廢除燃煤發電是德國的「能源轉型」計畫之一,目的是讓德國捨棄造成地球暖化的石化燃料,讓德國的電力需求全部來自再生能源。德國在關閉燃煤發電廠的同時,也將一併放棄核能,意味著德國的能源轉型之路比法國和西班牙等國家更難走。

首個去核去煤工業國

德國環境部長舒爾茲(Svenja Schulze)表示,燃煤發電在德國的日子所剩無多,德國是第一個捨棄核能與煤的工業國家。

風力和太陽能發電價格大幅下滑,能源系統的電力來源漸趨多元化。根據德國Fraunhofer研究所數據,2020年迄今,德國約55.7%的公共電力供給來自再生能源,包括風力、太陽能、生質能源和水力發電,燃煤發電所占比重將近20%,核能與天然氣各占12%。

根據智庫Carbon Tracker報告顯示,70%的現役燃煤發電廠營運成本高過新的風力發電廠或太陽能發電廠。外界逐漸關注溫室氣體排放造成空氣污染,以及對健康與氣候變化的影響,石化燃料資產的前景充斥著政治不確定性。

然而包括綠色和平在內的環保團體認為,德國政府將淘汰燃煤發電廠的時間訂得太遠,該計畫降低溫室氣體排放的速度,仍不足以達到巴黎氣候協議的目標。

綠色和平的德國主管凱瑟(Martin Kaiser)表示:「全球褐煤使用量最大的國家德國,要讓下一代再負擔十八年的二氧化碳。」

凱瑟指稱德國總理梅克爾犯下「歷史錯誤」,終結燃煤發電廠的時間若是訂在2030年,將能向歐洲與全球環境政策傳達強烈的信號。

梅克爾曾表示,她希望歐洲2050年前達成碳中和,成為第一個零溫室氣體排放的大陸。

德國在2018年關閉最後一座黑煤礦場,但仍持續進口黑煤與褐煤,並繼續開採德國西部與東部的褐煤礦藏。德國官員警告,礦業工作消失將衝擊這些經濟脆弱的地區。

面對環保團體的批評,環境部長舒爾茲表示,政府將定期檢視去煤計畫,以判斷關閉燃煤發電廠的日期能否提前。他亦指出,德國八座污染最嚴重的燃煤發電廠,將在2022年底前停止運作。

給業者巨額補償遭抨擊

此外,環保人士與德國反對黨自由民主黨(FDP)也抨擊德國政府給予業者巨額資金,補償關閉燃煤發電廠。

自由民主黨副主席蘇汀(Katja Suding)表示,政府應該擴大現行的碳排放交易系統,才能促進業者關閉沒有獲利的燃煤發電廠。「政府應讓排放二氧化碳的代價高昂,讓燃煤發電廠無利可圖」。

西班牙電力公司日前關閉境內七座燃煤發電廠,業者表示,沒有政府補貼,發電廠就不可能有獲利。

