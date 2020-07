北美｜怪獸沙塵暴侵襲美國

50年來最猛烈的撒哈拉沙塵暴在6月底直撲美國而來, 規模之大被稱為「酷斯拉」!

來自撒哈拉沙漠的巨大沙塵暴6月底橫跨數千公里,直撲美國而來。由於它的規模堪稱是這半世紀以來最大,有專家甚至稱它為「酷斯拉」等級的沙塵暴。

6月底,從佛州到德州部分地區都籠罩在一片灰濛濛陰霾中。美國國家氣象局(NWS)解釋,造成該天氣現象主要原因,是來自撒哈拉沙漠的沙塵暴往美國撲來。

這波長達3,500英里長的沙塵雲帶,自6月中旬離開北非撒哈拉沙漠後,就往西方朝美國而來。影響所及包括西到德州、北到北卡羅來納、南到佛州都會籠罩在該風暴中。

今年沙塵暴 超巨大

儘管如此天氣現象經常在每年夏季發生,不過今年比較特別是的,這些來自撒拉哈沙漠的沙塵雲規模因為較以往更為巨大與清楚,因此有些學者把它稱為「酷斯拉塵雲」(Godzilla dust cloud)。

通常這些沙塵雲伴隨而來的乾燥空氣,都會挾帶非常細小的沙微粒。但由於今年「酷斯拉塵雲」挾帶的沙塵微粒比往年更加密集,因此沙塵暴通過之處,除了導致空氣品質大幅惡化,此外它所引發的嚴重霧霾與極低能見度,也對人體健康與安全造成極大的危害。

波士頓大學公共衛生部門環境健康教授威倫斯(Gregory Wellenius)憂心,在美國新冠肺炎疫情尚未出現明顯緩和跡象之際,此時又要面臨沙塵暴的無情肆虐,這勢必將讓美國民眾健康陷入有史來最嚴峻的危機。

德州、佛州與南部多州,近來肺炎確診新增人數不斷刷新單日新高,也使得外界擔憂美國第二波疫情是否已經爆發。

威倫斯補充,空汙對於罹患心臟與呼吸道疾病的民眾健康,可能將造成重大威脅。然而具有上述健康問題的民眾,本身也是容易變成新冠病毒重症者的危險群。

空污 嚴重威脅健康

根據哈佛大學在4月進行的一份調查發現,長期暴露在沙塵等空汙的民眾,一旦感染上新冠病毒,其住院治療與死亡比率也會跟著增加。

威倫斯指出,這就好像野火季節、颶風季節與極端氣候現象接二連三而來,將導致今年美國受創的程度更為放大,他解釋,這主要是所有的天災事件都集中在一起,讓民眾無暇思考如何因應。威尼斯還說,人類擔憂的天災,並不會因為我們現在身處疫情世界,而就不會發生。

喬治亞公共衛生部門也發布警告,建議患有慢性呼吸道疾病的民眾,一旦看到天空被霧霾籠罩,就應該減少在戶外的時間。

雖然這波強烈沙塵暴來襲,讓飽受疫情之苦的美國更是雪上加霜,不過它在同時所引發的自然奇景,也令人讚嘆不已。NWS指出,「酷斯拉沙塵」在陽光折射下,它所出現的艷麗橘紅色調,使得日出與日落景象更加誘人。

精句選粹

Believed to stretch 3,500 miles,the dust cloud has earned the nickname”Godzilla” because of its massive size.

