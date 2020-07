南美｜巴西川普確診染疫

巴西法院6月底裁定,總統波索納洛在公共場所必須戴口罩, 他還是鐵齒不聽,結果在7月7日宣布確診。

巴西是全球疫情最嚴重的國家之一,但總統波索納洛(Jair Bolsonaro)一直駁斥醫學專家看法,甚至還一度停止公布確診和死亡數據,引來外界抨擊。結果,現年65歲的波索納洛7月7日在官邸向記者宣布自己染疫,當時記者與他並未維持安全距離,同樣招致批評。

總統堅稱自己很快復原



波索納洛輕鬆表示,他相信自己很快就會復原,因為他有在服用抗瘧疾藥奎寧以及抗生素阿奇黴素(Azithromycin)。不過,到目前為止,還沒有研究證實這兩種藥物能治療新冠病毒。

據約翰霍普金斯大學統計,年初疫情爆發以來巴西新冠肺炎確診病例將近150萬人,死亡人數超過6.6萬人,在全球僅次美國。總統波索納洛仍舊選擇忽視疫情,一再催促各地重啟經濟活動,還帶頭拒戴口罩。

早在巴西疫情爆發之初,波索納洛不斷粉飾太平,多次宣稱新冠肺炎和感冒沒兩樣。這段期間巴西疫情持續惡化,但波索納洛照常出席各地造勢活動,多次被媒體拍到他沒戴口罩且咳嗽不摀口鼻的畫面。有一回他在公開場合打噴嚏用手遮住嘴巴後,立刻和一名老人握手。

即便在少數戴上口罩的場合,波索納洛也顯得態度隨便,時不時將口罩摘下或只掛在一耳上,使他和嚴格落實防疫政策的地方政府槓上。

今年5月里約市政府在知名地標救世基督像上投射口罩影像,藉此呼籲民眾戴口罩做好防護,但波索納洛卻不帶頭做好榜樣,迫使聯邦法院下令要求他在公共場所戴口罩。

沒戴口罩可開罰

巴西利亞聯邦特區法院在6月底裁定,巴西利亞地方政府有權要求包含總統在內的所有國民在當地公共場所戴口罩,違者每日罰金2千巴西幣(約390美元)。

法官波雷利(Renato Borelli)於判決書中表示:「大家隨便在谷歌上搜尋就會看到無數張總統在巴西利亞及鄰近聯邦特區走動卻不戴口罩的照片。」他也強調:「巴西憲法規定總統有義務遵守國內各地法規,包括防疫相關的健康規範。」但波索納洛依舊不願輕易妥協。

巴西國會議員米蘭達(David Miranda)近日在社交媒體上發布一張照片,照片中大批人潮聚集在里約熱內盧街頭酒吧飲酒作樂,不僅沒戴口罩,也把社交距離忘得一乾二淨。他表示:「我已能預見悲劇發生。」

巴西眾議院近日通過的法案規定,人民出入商業及工業場所、教堂、寺廟、學校及其他民眾群聚的公共場所須戴口罩。但法案卻遭波索納洛否決,理由是這項規定侵犯財產權。

不僅如此,波索納洛還否決另一項規定政府為低收入戶提供口罩的法案,令外界擔心巴西貧民區疫情加速擴散,因為貧民區居住環境擁擠難以保持社交距離,且貧民也不願犧牲收入來遵守禁足令。

在里約馬雷(Mare)貧民區提供救助的組織Mare Network主任席爾法(Eliana Sousa Silva)表示:「我們很擔心,因為貧民沒有足夠物質條件遵守世界衛生組織(WHO)協定。這裡的居民一家老弱婦孺全擠在50平方公尺大的房子裡,街頭也是家的一部分。」

精句選粹

Bolsonaro said he tested positive for the new coronavirus on Tuesday after months of downplaying its severity while deaths mounted rapidly inside the country.



