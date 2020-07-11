歐洲｜德國版安隆案鬧大了

德國線上支付公司Wirecard爆發會計舞弊醜聞， 被稱作是德國版的「安隆案」。

德國線上支付公司Wirecard驚爆會計舞弊，帳戶逾20億美元現金不翼而飛，消息曝光後幾日內股價崩跌98％，最終走上破產一途。昔日的金融科技界寵兒在短短七天內傾頹，外界將這起會計醜聞稱為德國版的「安隆案」。

媒體、吹哨者和投資人懷疑Wirecard的會計問題已有多年，但該公司高階主管一直對外界的疑慮置之不理。德國聯邦金融監管局（BaFin）甚至為Wirecard掩護，短暫禁止市場放空Wirecard股票，對踢爆會計舞弊的記者和對沖基金提起刑事訴訟。

四分之一資產憑空消失

Wirecard在6月稍晚坦承，帳戶消失的19億歐元（約21億美元）現金可能根本不存在；19億歐元相當於該公司四分之一的資產。

Wirecard為德國DAX指數的成份股之一，該公司戲劇性崩壞，讓德國的公司治理和產業法規攤在聚光燈下。德國主管機關BaFin在事前的態度，以及查核Wirecard帳務逾十年的安永會計師事務所（EY）未能發現舞弊，遭到外界嚴厲質疑與批評。

Wirecard執行長布勞恩（Markus Braun）因為這起會計醜聞黯然下台，並且以涉嫌透過虛假交易替資產負債表和銷售額灌水的罪名，火速遭到逮捕。

律師事務所TILP Litigation在5月替投資人向Wirecard提起訴訟，律師魏斯（Maximilian Weiss）表示，「德國爆發史上最大企業醜聞。看看美國企業安隆（Enron），我認為Wirecard就是德國版的安隆案。」

美國能源服務公司安隆有系統性的會計造假，2001年宣告破產。安隆案促使美國國會在2002年7月通過沙賓法案（Sarbanes-Oxley Act），以保護投資人。

Wirecard醜聞讓BaFin遭受猛烈抨擊。BaFin局長胡菲爾德（Felix Hufeld）最終坦承這是一起「醜聞」，「徹頭徹尾的災難」。

監察機關失職 慘遭抨擊

Mirabaud證券分析師坎普林（Neil Campling）表示，BaFin理應負起監管之責，但卻任Wirecard予取予求。

德國財長蕭茲（Olaf Scholz）表示，Wirecard醜聞令外界對該公司的監管產生強烈質疑，同時要求監管改革。

此外，歐盟也要求歐洲證券及市場管理局（ESMA）對BaFin潛在監理缺失展開調查。歐盟執委會副主席唐布羅夫斯基（Valdis Dombrovskis）受訪時指出，「我們需要釐清什麼地方出錯。」

安永身為Wirecard的查核會計卻未能發現會計舞弊，該事務所面臨沈重的法律壓力。德國股東協會SdK已對Wirecard的查帳員提起刑事訴訟。

律師事務所Wolfgang Schirp代表Wirecard投資人，向安永發起集體訴訟，指控安永未能察覺2018年帳務問題。

安永在聲明稿表示，「這是一起精心策畫，縝密複雜的詐騙案，全球不同單位的多方人士牽涉其中，目的是蓄意詐欺。共謀詐欺的意圖是欺騙投資人與大眾，手法通常包含創造虛假的文件紀錄，就算是最健全和最廣泛的審計程序，可能也無法識破共謀詐欺。」

精句選粹

The Wirecard accounting scandal has raised fresh questions about corporate governance, with some experts calling it the nron of Germany.?



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