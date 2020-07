歐洲｜德國版安隆案鬧大了

德國線上支付公司Wirecard爆發會計舞弊醜聞, 被稱作是德國版的「安隆案」。

德國線上支付公司Wirecard驚爆會計舞弊,帳戶逾20億美元現金不翼而飛,消息曝光後幾日內股價崩跌98%,最終走上破產一途。昔日的金融科技界寵兒在短短七天內傾頹,外界將這起會計醜聞稱為德國版的「安隆案」。

媒體、吹哨者和投資人懷疑Wirecard的會計問題已有多年,但該公司高階主管一直對外界的疑慮置之不理。德國聯邦金融監管局(BaFin)甚至為Wirecard掩護,短暫禁止市場放空Wirecard股票,對踢爆會計舞弊的記者和對沖基金提起刑事訴訟。

四分之一資產憑空消失

Wirecard在6月稍晚坦承,帳戶消失的19億歐元(約21億美元)現金可能根本不存在;19億歐元相當於該公司四分之一的資產。

Wirecard為德國DAX指數的成份股之一,該公司戲劇性崩壞,讓德國的公司治理和產業法規攤在聚光燈下。德國主管機關BaFin在事前的態度,以及查核Wirecard帳務逾十年的安永會計師事務所(EY)未能發現舞弊,遭到外界嚴厲質疑與批評。

Wirecard執行長布勞恩(Markus Braun)因為這起會計醜聞黯然下台,並且以涉嫌透過虛假交易替資產負債表和銷售額灌水的罪名,火速遭到逮捕。

律師事務所TILP Litigation在5月替投資人向Wirecard提起訴訟,律師魏斯(Maximilian Weiss)表示,「德國爆發史上最大企業醜聞。看看美國企業安隆(Enron),我認為Wirecard就是德國版的安隆案。」

美國能源服務公司安隆有系統性的會計造假,2001年宣告破產。安隆案促使美國國會在2002年7月通過沙賓法案(Sarbanes-Oxley Act),以保護投資人。

Wirecard醜聞讓BaFin遭受猛烈抨擊。BaFin局長胡菲爾德(Felix Hufeld)最終坦承這是一起「醜聞」,「徹頭徹尾的災難」。

監察機關失職 慘遭抨擊

Mirabaud證券分析師坎普林(Neil Campling)表示,BaFin理應負起監管之責,但卻任Wirecard予取予求。

德國財長蕭茲(Olaf Scholz)表示,Wirecard醜聞令外界對該公司的監管產生強烈質疑,同時要求監管改革。

此外,歐盟也要求歐洲證券及市場管理局(ESMA)對BaFin潛在監理缺失展開調查。歐盟執委會副主席唐布羅夫斯基(Valdis Dombrovskis)受訪時指出,「我們需要釐清什麼地方出錯。」

安永身為Wirecard的查核會計卻未能發現會計舞弊,該事務所面臨沈重的法律壓力。德國股東協會SdK已對Wirecard的查帳員提起刑事訴訟。

律師事務所Wolfgang Schirp代表Wirecard投資人,向安永發起集體訴訟,指控安永未能察覺2018年帳務問題。

安永在聲明稿表示,「這是一起精心策畫,縝密複雜的詐騙案,全球不同單位的多方人士牽涉其中,目的是蓄意詐欺。共謀詐欺的意圖是欺騙投資人與大眾,手法通常包含創造虛假的文件紀錄,就算是最健全和最廣泛的審計程序,可能也無法識破共謀詐欺。」

