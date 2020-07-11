歐洲｜挪威擴大北極探油

無視環保團體的反對及自身許過的對抗全球暖化承諾， 挪威政府基於經濟考量，打算擴大開放石油公司在北極鑽油。

儘管油價因疫情衝擊需求而偏低，挪威也承諾加入對抗全球暖化行列，奧斯陸政府6月仍以保護就業及創造財富為由，宣布打算擴大開放北極探油，引發環保團體強烈反對。

挪威政府準備拍賣136處新油田開發區執照，其中125處集中在北極圈的巴倫支海（Barents Sea）。但此第25回合發照作業，因極地鑽油該開放到何種程度的長期爭議而延遲，最終挪威政府妥協，放寬核發極地鑽油執照的空間。

挪威石油能源部部長布魯（Tina Bru）發表聲明指出：「我們需要探勘新油田來支撐就業和創造價值。」

疫情讓主權基金吃大虧

挪威是西歐最大產油國，仗著石油財富成立全球最大主權財富基金，規模逾1兆美元。但新冠肺炎全球大流行，各國實施防疫封鎖措施，重創經濟活動與原油需求，挪威主權基金在今年第一季，虧損1.35兆挪威克朗。

2015年171國簽署旨在解決氣候變遷的《巴黎氣候協定》，挪威也是締約國之一。此外即便不是歐盟一員，挪威矢言遵循歐盟設立的減碳目標，但這不包含石化燃料的排碳量。

綠色和平（Greenpeace）挪威辦公室主管普雷姆（Frode Pleym）指出：「這擺明了挪威政府的所作所為，不符合科學上應對氣候危機的要求。挪威並未嚴肅看待氣候危機。」

連同「綠色和平」在內的環保組織，過去即因不滿挪威政府核發執照給石油公司在北極鑽油而興訟，但挪威法院判定環保團體敗訴。

挪威石油能源部上月宣布擴大開放北極探油時強調，所有的油田探勘活動，會在嚴格的環保規範下進行。

荷蘭皇家殼牌（Shell）、埃克森美孚（Exxon Mobil）、道達爾（Total）等跨國石油公司，近年來停止在挪威外海鑽油，主要是發現當地的油田區不是乾涸就是太小。

挪威政府擬大舉開放北極鑽油，對此奧斯陸能源諮詢機構Rystad Energy分析師尼斯文（Per Magnus Nysveen）說：「這是對石油巨頭發出特別邀請，歡迎它們重返挪威大陸棚（NCS）。巴倫支海的油田探勘依然蘊藏很大的潛力，即便近來大多數的鑽油計畫被認定不合潮流。」

根據政府機構挪威石油理事會（Norwegian Petroleum Directorate，NPD）指出，挪威大陸棚的可採資源量（recoverable resources）目前為止僅開採其中的48％。換句話說，還有超過五成的資源儲量尚未開採。

無新油田 產量恐下滑

NPD另估計，巴倫支海油田的蘊藏量多達3.079兆立方公尺，迄今只開採出其中的8,700萬立方公尺。挪威兩大油田Johan Sverdrup及Johan Castberg，油產量在幾年後達到高峰，若無探勘出其他儲量可觀的新油田，挪威油產量想必會在2023年後下滑。

Johan Castberg油田位在巴倫支海，由前身是挪威國營石油公司的Equinor負責營運，但該新油田要到2022年才會正式投產。Equinor也經營Snohvit天然氣田。

不過基於油價疲軟，挪威今年4月間宣布加入減產行列，此行動將持續至今年底。挪威自6月起，設下挪威大陸棚原油日產量160.9萬桶的上限，而今年下半年的日產量不超過172.5萬桶。

精句選粹

Norway is planning a major expansion of oil exploration in the Arctic, despite commitments to tackling global warming and opposition from environmental groups.

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