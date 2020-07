歐洲｜挪威擴大北極探油

無視環保團體的反對及自身許過的對抗全球暖化承諾, 挪威政府基於經濟考量,打算擴大開放石油公司在北極鑽油。

儘管油價因疫情衝擊需求而偏低,挪威也承諾加入對抗全球暖化行列,奧斯陸政府6月仍以保護就業及創造財富為由,宣布打算擴大開放北極探油,引發環保團體強烈反對。

挪威政府準備拍賣136處新油田開發區執照,其中125處集中在北極圈的巴倫支海(Barents Sea)。但此第25回合發照作業,因極地鑽油該開放到何種程度的長期爭議而延遲,最終挪威政府妥協,放寬核發極地鑽油執照的空間。

挪威石油能源部部長布魯(Tina Bru)發表聲明指出:「我們需要探勘新油田來支撐就業和創造價值。」

疫情讓主權基金吃大虧

挪威是西歐最大產油國,仗著石油財富成立全球最大主權財富基金,規模逾1兆美元。但新冠肺炎全球大流行,各國實施防疫封鎖措施,重創經濟活動與原油需求,挪威主權基金在今年第一季,虧損1.35兆挪威克朗。

2015年171國簽署旨在解決氣候變遷的《巴黎氣候協定》,挪威也是締約國之一。此外即便不是歐盟一員,挪威矢言遵循歐盟設立的減碳目標,但這不包含石化燃料的排碳量。

綠色和平(Greenpeace)挪威辦公室主管普雷姆(Frode Pleym)指出:「這擺明了挪威政府的所作所為,不符合科學上應對氣候危機的要求。挪威並未嚴肅看待氣候危機。」

連同「綠色和平」在內的環保組織,過去即因不滿挪威政府核發執照給石油公司在北極鑽油而興訟,但挪威法院判定環保團體敗訴。

挪威石油能源部上月宣布擴大開放北極探油時強調,所有的油田探勘活動,會在嚴格的環保規範下進行。

荷蘭皇家殼牌(Shell)、埃克森美孚(Exxon Mobil)、道達爾(Total)等跨國石油公司,近年來停止在挪威外海鑽油,主要是發現當地的油田區不是乾涸就是太小。

挪威政府擬大舉開放北極鑽油,對此奧斯陸能源諮詢機構Rystad Energy分析師尼斯文(Per Magnus Nysveen)說:「這是對石油巨頭發出特別邀請,歡迎它們重返挪威大陸棚(NCS)。巴倫支海的油田探勘依然蘊藏很大的潛力,即便近來大多數的鑽油計畫被認定不合潮流。」

根據政府機構挪威石油理事會(Norwegian Petroleum Directorate,NPD)指出,挪威大陸棚的可採資源量(recoverable resources)目前為止僅開採其中的48%。換句話說,還有超過五成的資源儲量尚未開採。

無新油田 產量恐下滑

NPD另估計,巴倫支海油田的蘊藏量多達3.079兆立方公尺,迄今只開採出其中的8,700萬立方公尺。挪威兩大油田Johan Sverdrup及Johan Castberg,油產量在幾年後達到高峰,若無探勘出其他儲量可觀的新油田,挪威油產量想必會在2023年後下滑。

Johan Castberg油田位在巴倫支海,由前身是挪威國營石油公司的Equinor負責營運,但該新油田要到2022年才會正式投產。Equinor也經營Snohvit天然氣田。

不過基於油價疲軟,挪威今年4月間宣布加入減產行列,此行動將持續至今年底。挪威自6月起,設下挪威大陸棚原油日產量160.9萬桶的上限,而今年下半年的日產量不超過172.5萬桶。

