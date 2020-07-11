北美｜加拿大搶科技人才

川普6月底以保護美國就業機會為由，宣布工作簽證凍結措施延長至今年底， 此舉可能將國際人才進一步趕向加拿大， 成為加拿大科技業與經濟的大利多。

為保護美國就業機會，美國總統川普6月底簽署一項行政命令，決定2020年底前暫停簽發H-1B等多個外國臨時工作簽證和其他臨時簽證。專家指出，加拿大將成為此一政策的最大受益者，有利該國吸引外國高技能人才。

在川普公布限縮簽證後，渥太華電子商務公司Shopify執行長路克（Tobi Lutke）迅速發布一條推文，拉攏潛在H-1B簽證候選人考慮移居加拿大。該公司甚至創設一個網站h1bengineer.com，該網站會重新導向到Shopify的徵才網頁。

一些加拿大科技專家表示，「川普決定對大多數外國勞工凍結發放綠卡的決定，對加拿大科技業者招募人才會造成多大的影響尚難以評估，但大家的普遍看法都是加拿大絕對可從中受惠。」

諮詢業者Toronto Global董事長柯宏（Mark Cohon）在一份聲明中表示：「美國已決定對國際人才關閉大門，並不意味著北美已全面關閉大門，加拿大沒有，多倫多也沒有。」

在杜魯道（Justin Trudeau）主政下，加拿大政府一直將招募國際人才作為施政重點，尤其是該國科技業本土人才嚴重不足，急需外援，延攬外國科技人才對本國科技業與經濟發展至關重要。

移民制度被譽為最佳示範

加國政府還特別啟動名為「全球人才戰略計畫（Global Skills Strategy）」，最短只要兩個星期就可辦好工作簽證，經濟合作暨發展組織（OECD）還特別點名加拿大的移民制度，是其他國家仿效的最佳示範。

加拿大創新部長貝恩斯（Navdeep Bains）指出，全球人才戰略計畫每發出一張工作簽證，可為加拿大創造約10個就業機會，他還表示，創新部準備與移民部討論進一步修改移民制度，俾以吸引頂尖的國際人才來加拿大。

貝恩斯說：「我們希望能帶動經濟強勁復甦，我們也非常清楚，能否達成此一目標移民政策將是重中之重。」

移民部長曼狄西諾（Marco Mendicino）辦公室女發言人雷姆凱（Kevin Lemkay）指出，「加拿大積極從全球各地引進最好與最有潛力的人才，訓練有素的專業人士紛紛選擇加拿大作為生活和工作的地方，這有助於加拿大企業的發展、開拓海外新市場並創造更多就業機會。我們獲知美國最近採取了限制某些新簽證的措施，也在密切監控情勢的發展。」

川普政府指出，隨著美國正在努力提振受新冠肺炎疫情衝擊的經濟，限縮簽證的舉動有其必要，此舉可在處於歷史高檔的失業率環境下，保障美國的就業機會。

加拿大創新委員會執行董事博根（Ben Bergen）在就白宮的行政命令發表評論時表示：「美國這種封閉、短視近利的人才觀點，我認為加拿大確實可以從中受惠。」

美國目前開放給海外勞工的H-1B簽證數量上限為65,000張，對於從美國學校獲得高等教育學位的人，額外提供20,000個名額。

每年接納30萬名海外專才

溫哥華經濟委員會委員基夏爾（Shivam Kishore）說，加拿大每年接受約30萬名海外技術專才，美國凍結H-1B簽證「無疑擴大加拿大的人才庫。」

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