歐洲｜防疫模範生冰島

防疫模範生冰島為提振經濟大開邊境, 入境旅客看到當地生活與經濟活動如常, 以為進入平行時空。

酒吧和餐廳高朋滿座,民眾外出找樂子,壯麗的地理名勝張開雙臂歡迎各方遊客,這裡是冰島。近期造訪這個北歐國家的人,會以為他們來到平行世界,其他國家的疫情燒不停,冰島卻宛如從未被新冠病毒入侵的淨土。

母國仍因防疫處於封鎖狀態的遊客,在冰島首都雷克雅維克(Reykjavik)市區,看到咖啡店一如往常有顧客在店內用餐,受到震撼的程度,就跟眺望壯闊的古佛斯瀑布(Gullfoss)沒什麼兩樣。

並非冰島對新冠病毒免疫,事實上這個人口稀疏的島國,在疫情爆發之初也傳出不少人感染。但多虧厲行疫情追蹤及嚴格的隔離措施,冰島疫情控制得宜,被譽為防疫模範生,於6月15日重新開放邊境。

兩天後的6月17日是冰島國慶日,總理雅各布斯多蒂爾(Katrin Jakobsdottir)現身對群眾發表演說,現場無人戴口罩,也未保持社交距離。

即便如此,冰島的國門防疫仍做到滴水不漏。旅客入境冰島之前,在機上與凱夫拉維克機場(Keflavik Airport)入境大廳內都須佩戴口罩。旅客抵達冰島國門後,還得排隊接受檢疫人員以棉棒從口鼻採集檢體,篩檢旅客是否感染新冠病毒。

入境旅客需付檢測費

7月1日起,冰島會向入境旅客收取114美元(約台幣3,400元)的檢測費用。旅客在機場受檢的數小時後,便會收到簡訊得知檢測結果,一旦呈陽性反應須強制隔離14天,也可選擇不接受檢測直接隔離。若是結果呈陰性,旅客便能無拘無束享受冰島之旅。

冰島的新冠肺炎死亡率全球最低,每10萬人僅三人死亡,對照英國每10萬人有440人死亡。很難想像疫情剛流行時,冰島的感染率冠於歐洲,每10萬人有513人確診;相比下,英國每10萬人僅450人染疫。

冰島生技公司deCODE負責該國所有新冠病毒篩檢工作,該公司將病毒基因定序,發現數十種變異,這些資料傳送到衛生機關,供政府利用來追蹤感染源,找出接觸過感染者的民眾。

例如,古納斯多蒂爾(Kristin Yr Gunnarsdottir)被病毒追蹤團隊告知,六天前服務過她的餐廳服務生確診染疫,她自我隔離後隨即出現症狀,經檢測後確定中鏢。

開放國境 刺激就業

儘管疫情獲得控制,冰島政府再度上緊發條,為的是重振經濟,尤其是深受重創的觀光業。

冰島總理雅各布斯多蒂爾接受美國有線電視新聞網(CNN)專訪表示:「我很擔心二次疫情,但現今冰島的失業率很高,這在以往極其罕見,因此我們政府現在的政策方針是,如何降低失業率,讓更多人重返工作崗位。」最新官方數據顯示,冰島4月失業率達7%,與1月相比飆升一倍,而且此後可能還會繼續攀高。

冰島名聞遐邇的藍湖溫泉(Blue Lagoon),平均每天有2,500至3,000名付費遊客造訪,但自3月關閉以後收入掛零。該處景點已於6月下旬重新開放,但為減少疫情擴散風險,在訪客人數上有所限制。

