東北亞 ｜疫情催生共享員工制

大陸在疫情期間風行的「共享員工」機制， 在日本也被廣泛地運用，歇業的業者將員工借給缺人的業者， 可減輕人事經費的負擔，借人的企業也可降低臨時僱人或裁員的風險。

日本總務省統計指出，4月下旬被公司要求暫停上班的員工達597萬人，5月下旬減至423萬人。日本政府5月25日宣布解除緊急事態宣言後，許多人恢復上班，但只有約四成停工的勞工於5月下旬順利回到工作崗位，約五成的人被公司要求繼續停工，還有7％的人因而失業或離職。

厚生勞動省（厚勞省）通過日本全國的職業介紹所調查指出，2020年1月底至7月1日，因受新冠肺炎疫情被解僱或停止僱用的勞工多達31,710人，且這兩個月失業者急速增加，占總數的八成左右。以業種來看，以住宿業和餐飲業為主，製造業也有所增加。

企業求才方面，受疫情影響，各行各業求才意願低，尤其是住宿、餐飲、服務業等。日本4月的企業求才人數月減22.9％，這是自1963年有此統計來最大的跌幅。

求才率低 失業率升高

企業的求才率降低，失業率升高，許多企業為求自保，開始嘗試「共享員工」的機制，這與過去的「工作分享」（work sharing） 有很大的不同。

日本社會因高齡少子化問題嚴重，年輕人的工作意識改變，朝九晚五領固定薪的工作漸不受年輕人歡迎，許多人追求時間的自由及工作的自由，「工作分享」的概念應運而生。

所謂「工作分享」是一分工作由數名勞工分擔，例如，物流公司的配送員，不同的時段由不同人負責。近來興起的「共享員工」則是兩家或多家公司共用一名員工。

《朝日新聞》報導，大型居酒屋連鎖「塚田農場」東京店的負責人佐藤亞希子，因疫情關係歇業至5月底，他被公司分配到小超市「My Basket」（我的菜藍），每周工作三～四天，主要負責收銀和出貨。她表示，剛開始覺得有點困惑，但習慣了就不覺得有負擔，而且超市的薪水加上居酒屋歇業津貼，和以前的收入一樣。

推跨業打工 達到雙贏

IT（網路資訊）業界也一樣，娛樂休閒活動預約網站的營運公司「asoview」因為疫情關係而業績大跌，相對的，消費者宅在家、上班族居家上班使網路服務的需求大增，社長山野智久於是想到讓員工跨業打工，既可不用解僱員工，還可以讓員工有所成長。

現在「asoview」的網路資訊產業的媒合工作由「災害時緊急支援平台」負責，這個平台以東京的網路資訊公司為主，接受員工跨業上班的公司超過十家，實際登記求才的公司則有70家左右。跨業上班原則上為期一年，員工薪資由對方公司全額負擔，且以維持原來的薪資為原則，跨業工作期間結束後，也可依本人及雙方業者的意願決定是否跳槽。

《朝日新聞》引述日本綜合研究所主席研究員山田久的發言指出，「共享員工」可讓員工累積不同領域的工作經驗，再回到原來工作崗位時，應該是加分的，也可成為促進產業融合的契機。

不過，山田也指出，相對的，若發生勞動災害時，責任應該歸屬哪一方等問題也讓人擔憂。共享員工機制被廣泛運用下，政府也應著手制定指標等規則，以利於民間共享員工。

精句選粹

Employee sharing helps companies survive COVID-19.

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