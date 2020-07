南美｜委國雙總統搶黃金

委內瑞拉雙總統之亂從去年鬧到現在, 如今把英國也扯進去, 因為雙總統自稱有權掌管存放英國央行的金塊,害英國被迫選邊站。

今年6月一個周末,英國高等法院大法官提爾(Nigel Teare)陷入兩難,因為他的判決將左右英國支持委內瑞拉現任政權馬杜羅(Nicolas Maduro),還是自立臨時總統的反對派領袖瓜伊多(Juan Guaido),而一切的起因正是委國存放在英國央行金庫的10億美元金塊。

馬杜羅要領黃金 英拒絕

6月22日在英國高等法院開庭審理的央行金塊案是由委國央行提告,指控英國央行為了迎合美國,非法扣留總價10億美元的金塊。過去一年來,委國現任總統馬杜羅掌控的委國央行多次要求向英國央行提領金塊,宣稱這批價值相當於委國外匯存底15%的金塊將用來支持委國對抗新冠肺炎。

另一方面,瓜伊多派出的律師團則宣稱英國與全球其他60餘國政府不承認馬杜羅政權,因此這批金塊的提領權應屬瓜伊多政權。

大法官提爾本該在四天內做出裁決,但這道難題害他拖到7月2日才下定決心,判定英國政府不承認馬杜羅政權,因此英國央行不得讓馬杜羅提領10億美元金塊,儘管馬杜羅政府在判決後仍放話要上訴到底。

英國央行位在倫敦的地下金庫長久以來存放各國黃金,黃金儲藏量總計40萬條金塊,總價值超過2千億英鎊(約2,500億美元),在全球僅次於紐約聯邦準備銀行。

事實上,早在2018年5月馬杜羅成功連任總統後,英國央行便捲入這場是非。當年大選遭質疑是馬杜羅舞弊取得連任,於是以美國為首的西方國家在去年初瓜伊多成立臨時政府後表態力挺瓜伊多政權,並對馬杜羅政權擴大經濟制裁。

當時擔任英國外交部長的強生(Boris Johnson)曾表示:「我們必須對委國經濟施壓。」馬杜羅眼看國內經濟被歐美制裁壓到喘不過氣,已多次下令委國央行向英國央行領回重達31公噸的10億美元黃金,卻始終無法得逞。

今年初新冠肺炎疫情爆發後,馬杜羅靈機一動想到新策略,改口宣稱委國提領黃金是要將資金提供給聯合國開發計畫署(UNDP),用來採購防疫醫療器材及人道救援物資。

瓜伊多指控 想中飽私囊

然而,瓜伊多陣營卻指控馬杜羅打算暗中利用這批黃金中飽私囊並買通盟國。內情人士透露,馬杜羅連任以來已從委國央行金庫挪用30公噸黃金來紓解國內貨幣危機。

雙方陣營你來我往的唇槍舌戰後來搬上英國高等法院。委國央行代表維尼爾(Nick Vineall)在6月22日開庭時主張,英國政府去年2月發表支持瓜伊多政權的聲明後來內容已做修改,此後兩國間實際外交活動皆顯示英國政府承認馬杜羅政權,例如去年6月英國女王生日時,馬杜羅政府派駐英國大使就曾受邀出席典禮。

相較之下,英國政府雖接受瓜伊多派駐當地的代表紐曼(Vanessa Neumann),但紐曼在英國卻無法享有外交簽證及外交豁免權,也無法進駐委國在當地的大使館。

維尼爾表示:「西歐國家大體上來講仍與馬杜羅政府建立完整的外交關係。」但瓜伊多政府委任律師弗爾頓(Andrew Fulton)堅稱去年2月英國政府聲明內容始終未變。他表示:「聲明中敘述的『即刻承認』瓜伊多政權立場明確,無庸置疑。」

這段期間不少人質疑,主要審理商業及財產官司的英國高等法院是否有權決定政府承認哪一方政權,但7月2日判決讓外界更加確信英國與美國站在同一陣線支持瓜伊多政權。

精句選粹

Venezuelan President Maduro’s claim for gold held in U.K. Is rejected.

延伸閱讀