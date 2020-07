歐洲｜北極圈小鎮飆高溫

西伯利亞小鎮維科揚斯克6月氣溫飆至攝氏38度, 打破北極圈史上最熱紀錄。

西伯利亞小鎮維科揚斯克6月氣溫飆至攝氏38度,打破北極圈史上最熱紀錄。

俄羅斯西伯利亞小鎮維科揚斯克(Verkhoyansk)是全球溫差範圍最大的地區,

而6月時竟測得華氏100.4度(攝氏38度)高溫,不僅打破北極圈北部史上最熱紀錄,同時引發專家對於全球暖化加劇恐改變北極圈氣候型態的擔憂。

飆破

高溫非個別事件



根據俄羅斯氣象數據網站Pogoda i Klimat資料顯示,維科揚斯克6月20日最高溫度達到攝氏38度。儘管部分專家質疑此數據的準確性,但隔天21日再度測得華氏95.3度(攝氏35.2度)的氣溫,顯示北極圈高溫並非個別事件。

維科揚斯克曾獲得金氏世界紀錄(Guinness World Records)認證為「全球溫差最大的城鎮」,最低溫可到攝氏零下68度,上次高溫紀錄則為攝氏37.2度。

維科揚斯克隸屬於俄羅斯薩哈共和國(Sakha Republic),地處北極圈內,位置大約在該國首都莫斯科(Moscow)東北方4,660公里處,該城鎮居住約1,300名居民。

近幾個月,俄羅斯地區氣溫持續飆高,顯示人為造成的氣候變遷情況加劇,而這恐將改變北極圈過去以來的氣候型態。

美國哥倫比亞廣播公司(CBS)氣象專家貝拉德利(Jeff Berardelli)指出,北極圈出現攝氏38度的溫度,這在過去「幾乎未曾聽聞過」。

北極圈熱浪恐成常態



貝拉德利警告,若氣候變遷持續下去的話,那北極圈5月熱浪來襲恐怕成為「新常態」。他表示,北極暖化速度是地球其他地區的兩倍以上,氣象學家將此稱為「北極放大效應」(Arctic Amplification),而這會導致海冰減少、積雪融化與海平面上升。

事實上,西伯利亞早在20日前氣溫便居高不下,去年冬天更創下130年以來最暖紀錄。

歐盟氣候監測機構「哥白尼氣候變化服務」(Copernicus Climate Change Service)指出,今年5月該區地表均溫比起往年高出10度,創下1979年以來最熱5月紀錄。

該機構資深科學家瓦姆伯格(Freja Vamborg)表示:「這絕對是令人擔憂的徵兆,但西伯利亞不僅是5月異常高溫,去年冬天與春天皆持續出現高於平均的地表氣溫。

丹麥氣象研究所(Danish Meteorological Institute)氣象科學家史騰德(Martin Stendel)推文表示,若不是人為造成的全球暖化的緣故,西伯利亞東北部5月高溫可能10萬年才會出現一次。

另一方面,由於西伯利亞今年多數地區皆出現異常高溫,導致大規模野火肆虐。據俄羅斯政府監控野火的機構Avialesokhrana數據顯示,薩哈共和國今年高達27.5萬公頃(約68萬英畝)的土地遭到燒毀。

精句選粹

A small town in Siberia reached a temperature of 100.4 degrees Fahrenheit, which would mark the hottest temperature ever recorded north of the Arctic Circle.

延伸閱讀