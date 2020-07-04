歐洲｜北極圈小鎮飆高溫

西伯利亞小鎮維科揚斯克6月氣溫飆至攝氏38度， 打破北極圈史上最熱紀錄。

西伯利亞小鎮維科揚斯克6月氣溫飆至攝氏38度，打破北極圈史上最熱紀錄。

俄羅斯西伯利亞小鎮維科揚斯克（Verkhoyansk）是全球溫差範圍最大的地區，

而6月時竟測得華氏100.4度（攝氏38度）高溫，不僅打破北極圈北部史上最熱紀錄，同時引發專家對於全球暖化加劇恐改變北極圈氣候型態的擔憂。

飆破

高溫非個別事件



根據俄羅斯氣象數據網站Pogoda i Klimat資料顯示，維科揚斯克6月20日最高溫度達到攝氏38度。儘管部分專家質疑此數據的準確性，但隔天21日再度測得華氏95.3度（攝氏35.2度）的氣溫，顯示北極圈高溫並非個別事件。

維科揚斯克曾獲得金氏世界紀錄（Guinness World Records）認證為「全球溫差最大的城鎮」，最低溫可到攝氏零下68度，上次高溫紀錄則為攝氏37.2度。

維科揚斯克隸屬於俄羅斯薩哈共和國（Sakha Republic），地處北極圈內，位置大約在該國首都莫斯科（Moscow）東北方4,660公里處，該城鎮居住約1,300名居民。

近幾個月，俄羅斯地區氣溫持續飆高，顯示人為造成的氣候變遷情況加劇，而這恐將改變北極圈過去以來的氣候型態。

美國哥倫比亞廣播公司（CBS）氣象專家貝拉德利（Jeff Berardelli）指出，北極圈出現攝氏38度的溫度，這在過去「幾乎未曾聽聞過」。

北極圈熱浪恐成常態



貝拉德利警告，若氣候變遷持續下去的話，那北極圈5月熱浪來襲恐怕成為「新常態」。他表示，北極暖化速度是地球其他地區的兩倍以上，氣象學家將此稱為「北極放大效應」（Arctic Amplification），而這會導致海冰減少、積雪融化與海平面上升。

事實上，西伯利亞早在20日前氣溫便居高不下，去年冬天更創下130年以來最暖紀錄。

歐盟氣候監測機構「哥白尼氣候變化服務」（Copernicus Climate Change Service）指出，今年5月該區地表均溫比起往年高出10度，創下1979年以來最熱5月紀錄。

該機構資深科學家瓦姆伯格（Freja Vamborg）表示：「這絕對是令人擔憂的徵兆，但西伯利亞不僅是5月異常高溫，去年冬天與春天皆持續出現高於平均的地表氣溫。

丹麥氣象研究所（Danish Meteorological Institute）氣象科學家史騰德（Martin Stendel）推文表示，若不是人為造成的全球暖化的緣故，西伯利亞東北部5月高溫可能10萬年才會出現一次。

另一方面，由於西伯利亞今年多數地區皆出現異常高溫，導致大規模野火肆虐。據俄羅斯政府監控野火的機構Avialesokhrana數據顯示，薩哈共和國今年高達27.5萬公頃（約68萬英畝）的土地遭到燒毀。

精句選粹

A small town in Siberia reached a temperature of 100.4 degrees Fahrenheit, which would mark the hottest temperature ever recorded north of the Arctic Circle.

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