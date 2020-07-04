北美｜CIA串流媒體招新血

串流媒體快速崛起， 美國中情局趕搭此一潮流， 透過製播串流媒體平台廣告來吸收情報新血。

當初在創建網路方面，美國國防部和情報單位扮演關鍵的角色，如今美國中央情報局（CIA）首次透過網路串流媒體來招募18至35歲的情報新血。

中情局今年6月推出一系列在網路串流媒體播放的招募廣告，其中首支廣告中一名中情局官員向整間教室的新血說：「只需獲取一點新的外國情報……情勢就可瞬間為之改觀。」

這位官員總結道：「在中情局展開職涯，你能為國家做的事遠超乎你的想像。」這個橋段有濃濃的好萊塢風格。

中情局女發言人狄海伊（Nicole de Haay）表示，在爆發新冠肺炎疫情並實施保持社交距離措施前，中情局就已敲定網路徵才廣告活動的方案。她說，該局之前都是透過包括就業博覽會等傳統管道，從大學生中招募未來的情報人才。

中情局在一份聲明中表示，該局的徵才廣告還剪輯成90、60和15秒的不同版本，將在全美的娛樂、新聞和生活方式等串流媒體平台上播放。

根據市調機構Leichtman Research Group的數據，美國有超過70％的家庭訂閱Hulu、網飛（Netflix）和亞馬遜Prime等至少一個串流服務。

狄海伊還說，「若想找到頂尖人才，我們可不能僅僅依靠傳統的招聘手段。」

情報單位興起網路徵才



中情局局長吉娜‧哈斯佩爾（Gina Haspel）去年在奧本大學（Auburn University）發表演說時指出，該局去年招募新血的成績單創下近十年來最佳，並希望將該局打造成所有美國人的「夢幻雇主」。

狄海伊表示，雖然在串流媒體播放的廣告目標受眾是18到35歲，但事實上所有潛在的新兵人才也都會納入考慮。

部分CIA知名的外國盟友，包括英國情報單位軍情五處（MI5）與軍情六處（MI6），以往都是透過社會人脈來招募情報人員，但最近也開始轉向至網路徵才。

從某些角度看來，其實中情局其實並無打廣告招募新血的太大必要。根據中情局官員透露，過去每年約釋出幾百名缺額，但報名人數都達好幾千人。而今年因爆發新冠肺炎疫情，經濟突然深陷嚴重衰退，按照過往的經驗，經濟衰退期間，公務員的飯碗特別吸引人，更是人人搶捧。

與矽谷大廠搶科技人



但是，中情局局長哈斯佩爾則將招聘工作列為任內優先事項，因為中情局近年駭客與其他數位間諜工具的業務比重大增，在招募科技頂尖人才方面，中情局必須與矽谷的科技大廠競爭。不過，整體而言，中情局人才招募基本上仍秉持多元化的方針。

中情局直以來都有製作招募影片，其中一些會發布在其YouTube官方頻道上。它還製作廣播和網路廣告。最新一系列廣告是首度鎖定電視觀眾作為招募對象。

中情局並沒有放棄在大學校園招募新血的打算，但該局希望，藉由在串流媒體平台上進行推廣，可以擴大潛在的招募對象。狄海伊指出：「美國人愈來愈愛訂閱串流內容，我們希望能成為他們看到的內容的一部分。」

其實，中情局已經開始嘗試廣泛的廣告手法。去年，它發布了Instagram帳戶，網站上提供所有人才招募資訊，同時可以連結知名匿名通訊軟體Tor。

精句選粹

The CIA’s business is secrets, but it is recruiting spies in the open.

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