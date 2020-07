北美｜CIA串流媒體招新血

串流媒體快速崛起, 美國中情局趕搭此一潮流, 透過製播串流媒體平台廣告來吸收情報新血。

當初在創建網路方面,美國國防部和情報單位扮演關鍵的角色,如今美國中央情報局(CIA)首次透過網路串流媒體來招募18至35歲的情報新血。

中情局今年6月推出一系列在網路串流媒體播放的招募廣告,其中首支廣告中一名中情局官員向整間教室的新血說:「只需獲取一點新的外國情報……情勢就可瞬間為之改觀。」

這位官員總結道:「在中情局展開職涯,你能為國家做的事遠超乎你的想像。」這個橋段有濃濃的好萊塢風格。

中情局女發言人狄海伊(Nicole de Haay)表示,在爆發新冠肺炎疫情並實施保持社交距離措施前,中情局就已敲定網路徵才廣告活動的方案。她說,該局之前都是透過包括就業博覽會等傳統管道,從大學生中招募未來的情報人才。

中情局在一份聲明中表示,該局的徵才廣告還剪輯成90、60和15秒的不同版本,將在全美的娛樂、新聞和生活方式等串流媒體平台上播放。

根據市調機構Leichtman Research Group的數據,美國有超過70%的家庭訂閱Hulu、網飛(Netflix)和亞馬遜Prime等至少一個串流服務。

狄海伊還說,「若想找到頂尖人才,我們可不能僅僅依靠傳統的招聘手段。」

情報單位興起網路徵才



中情局局長吉娜‧哈斯佩爾(Gina Haspel)去年在奧本大學(Auburn University)發表演說時指出,該局去年招募新血的成績單創下近十年來最佳,並希望將該局打造成所有美國人的「夢幻雇主」。

狄海伊表示,雖然在串流媒體播放的廣告目標受眾是18到35歲,但事實上所有潛在的新兵人才也都會納入考慮。

部分CIA知名的外國盟友,包括英國情報單位軍情五處(MI5)與軍情六處(MI6),以往都是透過社會人脈來招募情報人員,但最近也開始轉向至網路徵才。

從某些角度看來,其實中情局其實並無打廣告招募新血的太大必要。根據中情局官員透露,過去每年約釋出幾百名缺額,但報名人數都達好幾千人。而今年因爆發新冠肺炎疫情,經濟突然深陷嚴重衰退,按照過往的經驗,經濟衰退期間,公務員的飯碗特別吸引人,更是人人搶捧。

與矽谷大廠搶科技人



但是,中情局局長哈斯佩爾則將招聘工作列為任內優先事項,因為中情局近年駭客與其他數位間諜工具的業務比重大增,在招募科技頂尖人才方面,中情局必須與矽谷的科技大廠競爭。不過,整體而言,中情局人才招募基本上仍秉持多元化的方針。

中情局直以來都有製作招募影片,其中一些會發布在其YouTube官方頻道上。它還製作廣播和網路廣告。最新一系列廣告是首度鎖定電視觀眾作為招募對象。

中情局並沒有放棄在大學校園招募新血的打算,但該局希望,藉由在串流媒體平台上進行推廣,可以擴大潛在的招募對象。狄海伊指出:「美國人愈來愈愛訂閱串流內容,我們希望能成為他們看到的內容的一部分。」

其實,中情局已經開始嘗試廣泛的廣告手法。去年,它發布了Instagram帳戶,網站上提供所有人才招募資訊,同時可以連結知名匿名通訊軟體Tor。

