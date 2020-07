北美｜一種疫情各自表述

隨著美國總統大選不斷逼近, 民主共和兩黨民眾 針對經濟前景與疫情看法也呈現兩極化。

雖然美國經濟前景已從疫情爆發初期的低點逐漸改善,不過根據最新民調顯示,民主與共和兩黨仍置身在不同的經濟現實與對疫情的看法。

美聯社公共事務研究中心(NORC Center for Public Affairs Research)發布6月調查指出,85%民主黨人認為美國經濟情勢「不佳」,不過卻有65%共和黨人形容當今經濟情況發展「良好」。

這項分歧反映在2020年總統大選前,美國社會正陷入嚴重的兩極化。

曾在歐巴馬政府時期擔任首席經濟學家,目前是哈佛大學教授的佛爾曼(Jason Furman)認為,「美國經濟雖然糟糕,不過卻快速好轉」。他還補充,兩黨民眾之所以看法如此歧異,在於他們如何看待半杯水現象,不同的解讀就會得到不同的看法。

疫情 左右人類信心

在面臨疫情軌道的不確定性、中小企業命運未卜與政府為提振經濟,所實行的多項紓困方案,都讓不論是報持樂觀或質疑態度的美國民眾,都有其正當理由。

整體而言,受訪民眾當中有63%認為美國經濟仍舊處於疲弱,該比重已較5月調查的70%有所下滑。這樣改變主要歸因於愈來愈多共和黨人對經濟前景的信心有所增加。此外還有三分之二共和黨人與29%民主黨人預期美國經濟在明年將出現改善。

此外該調查還提到,表示家庭有成員失去工作或其他收入的非裔與西裔民眾,高出美國白人。這凸顯當美國社會正在對結構性的種族歧視進行反思之際,事實上攸關種族之間的收入失衡,其實也是當前潛伏在美國社會的另一隱憂。

種族收入失衡問題浮現

NORC的調查發現,高達66%西裔美國人與53%非裔美國人指稱,他們曾經歷某種的家庭收入損失,包括被公司裁員、工作時數減少或是遭到減薪等。當中只有42%美國白人表示他們有如此遭遇。另外還有34%西裔美國人、29%非裔美國人與20%白人提到家庭中有成員遭到解雇。

其中有部分裁員甚至成為永久性。在那些稱家庭有人被裁的受訪民眾中,55%指出他們的工作確定或可能將回來,但也有36%認為工作不會再回來,該比重大幅高出4月調查的20%。

然而,黨派的不同也反映在他們對疫情看法與態度。雖然憂心自己或家人感染新冠病毒的比重已從3月的50%、5月的42%持續下滑到6月的32%。然而民主黨人對於自己或家人感染到該病毒的憂慮仍然大幅高出共和黨人。

由於對疫情的不安仍居高不下,高達66%的民主黨人仍傾向支持美國民眾在家避疫、限制集會在10人以下,以及實行國內旅遊禁令等多項做法,受訪共和黨人當中,只有約三成同意該這些抗疫管制措施。

精句選粹

