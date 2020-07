南美｜阿根廷足球回不去了

阿根廷球王梅西認為足球將不再跟過去一樣。 在足球以外, 就連生活整體上也將不再一樣了。

阿根廷因新冠肺炎疫情從3月中開始採取封閉措施,包括最受歡迎的足球賽事也被取消到現在仍未有重新開放跡象,對數以千計懷抱足球夢的年輕球員來說,其唯一脫貧之路看不到未來。阿根廷球王梅西(Lionel Messi)認為,足球和生活將不可能回到過去那樣子。

身為西班牙甲組勁旅巴塞隆那前鋒的梅西,5月底接受西國媒體訪問時有感而發,認為疫情已讓足球乃至生活變了樣,經歷過疫情的人都無法忘記曾發生過的事。

除了不少人在疫情中失去至愛而改變其人生外,不少跟足球有關的企業和贊助商,都因為疫情而難以經營。對球員來說,從訓練到競賽等過去大家習以為常的事,現在要進行都十分困難。

阿國首都布宜諾斯艾利斯附近阿帕契堡的一幢公寓大樓外牆,畫有一幅阿國球星特維斯(Carlos Tevez)的壁畫,上面寫著他曾說過的話:「我來自一個大家都說這是不可能成功的地方。」

年輕球員脫貧夢破滅

出身在布宜諾斯艾利斯一處貧民窟的16歲年輕球員迪阿茲(Tiago Ruiz Diaz)無時無刻不把這句話銘記在心,並以特維斯做自己的榜樣,要透過踢球來達成自己的夢想和脫貧。

他從少年球會轉戰阿國乙組球會阿爾馬哥(Almagro),今年像特維斯那樣得到踢中場的位置,並被視為最為潛力的年輕球員之一,但一切在疫情爆發後就戛然而止。

迪阿茲說疫情摧毀一切,對他來說最恐怖的事莫過於停止所有足球賽事。他本來計劃要像特維斯等許多阿國球星那樣,在賽事中秀出自己的真本事,讓歐洲頂級球會相中,讓他遠離其貧窮家鄉,到海外實現自己的足球夢。

迄6月28日止,阿國累計確診數達59,933例,為南美洲第五高,累計死亡1,232人。儘管跟疫情最嚴重的巴西相比,阿國疫情其實相對輕許多,但疫情打擊經濟並導致足球賽事被禁止,對許多年輕球員來這會造成長期負影響。

地下賽事讓疫情再惡化

由於球員職業生涯短暫,禁賽讓他們非常擔心自己寶貴時光就此被浪費,而且未來何去何從也不曉得,結果部份球員透過吸毒和酗酒來逃避現實。

或者有球員為錢去踢地下賽事,這容易在球員之間散播新冠肺炎,因為這些非法賽事沒有防疫規範,大部份參賽者往往長達三個小時間不戴口罩。

但有人認為這些非法賽事也有正向的一面,至少那些年輕球員還能在球場上有目標,不至於吸毒或酗酒。

因為在爆發疫情之前,阿國陷入經濟危機多時。像布宜諾斯艾利斯和其他城市的四周,出現約4,400個所謂「悲慘小鎮」。這些小鎮內都是沒水沒電的鐵皮屋,估計逾400萬窮人住在裡面,衛生環境極差而容易傳播新冠肺炎。

阿國政府說全國約800萬到1,100萬人需要食物救助。聯合國兒童基金(UNICEF)指阿國全國兒童裡,生活貧窮的兒童比率到年底時可能上升至58.6%。

不少阿國足球專家擔心經濟與疫情危機,不但影響年輕球員的健康,還衝擊到阿國足球未來的發展。

