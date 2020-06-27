北美｜網購客訴隨疫情變多

防疫期間宅經濟當道，網購訂單爆大量， 但客訴案件也隨之激增，多是抱怨配送延遲或退款慢吞吞， 顧客對客服等待時間過長也多有怨言。

美國佛州55歲公司主管昆恩（Mark Quinn）幫女友買的露露檸檬（Lululemon）瑜珈褲，因為尺寸太小退貨，但等了一個月還沒拿到退款。他打電話和寫電郵都沒用，「你就是聯絡不上任何人，真是折騰人。」

新冠疫情大流行，實體商店配合防疫封鎖令關閉，帶動線上購物業績大爆發。但梅西百貨（Macy’s）、全球最大線上家具購物平台Wayfair等零售商的客服專線被打爆，顧客不是抱怨訂購商品遲遲未送達，就是退貨商品的退款速度慢。

一些顧客的客訴經驗糟透了，等上好幾個小時才和客服人員說上話，利用線上聊天功能客訴無人回應，打電話與發電郵也沒有回音。即便是上推特發飆，業者還不見得會及時出面處理。

實體門市關閉數月，顧客沒辦法上門試穿試用商品或親自退貨。部分零售商表示，退貨商品堆積如山，貨運公司窮於應付，導致等待運送時間拉長。

公司客服電話 慘遭打爆

有些公司現在面臨的客訴紛擾，比疫情爆發之初還嚴重，這是因為退貨量大增，運送服務爆量，貨運公司應接不暇致使退款延遲。幾周或幾個月前退還商品的購物者，蜂擁打客服電話，就是為了把錢討回來。

昆恩在4月18日就接獲露露檸檬的通知，確認收到昆恩退回的瑜珈褲，但他說幾個禮拜過去了，依然拿不回180美元的退款。昆恩抱怨客服等待時間90分鐘，寫電郵也沒人回。

露露檸檬指出，該公司的客服等待時間仍舊超過正常值。退貨程序所需時間從10到15天，拖長至15到20天。

經常成為社群媒體上顧客抱怨箭靶的梅西百貨，為自家客服網站回覆速度慢，讓顧客長時間等待致歉。梅西發言人表示，服務水準將持續提升，未來幾周內應會回復到正常水準。

IKEA急召無薪假員工支援

全球最大家具連鎖品牌宜家家居（IKEA）也為無法應付爆量的線上訂單，向消費者表達歉意。IKEA表示，該公司急召放無薪假的員工回來，協助改善顧客支援。IKEA網站告訴客戶，只接受電郵取消訂單。

據顧客關懷評估暨諮詢委員會（Customer Care Measurement & Consulting）、亞歷桑納州立大學凱瑞商學院及食品大廠卡夫亨氏（Kraft Heinz）在今年進行的調查，66％消費者指出，他們皆有因產品或服務出問題而客訴的經驗，比率高於2017年的56％。他們大多對客訴的結果不滿意，事實上58％受訪者表示，他們根本沒拿回退款。

儘管客訴案件相較數年前增多，對企業處理客訴的滿意度有提升之勢。在今年的調查，32％受訪者滿意業者處理他們客訴的方式，前次調查的滿意度僅21％。

顧客關懷評估暨諮詢委員會執行長布羅茲曼（Scott Broetzmann）指出，使用方便的數位管道愈來愈多，或可解釋為客訴激增的原因。調查顯示，43％受訪者會利用電郵、即時聊天與社群媒體客訴，遠高於2017年的12％。

布羅茲曼提到，客訴變多的另一項因素，是購買科技產品的消費者大增，常會遇到如何駕馭和使用的問題。根據調查，19％受訪者曾向客服反映過電腦問題。

精句選粹

Consumer complaints are on the rise and becoming more of a challenge, a new study finds.

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