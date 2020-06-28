南美｜秘魯疫情慘兮兮

秘魯在3月初就祭出封鎖令， 是西半球最早採取抗疫超前部署的國家， 只不過防疫政策出現漏洞，目前感染人數已飆至全球第六高。

在對抗新冠肺炎疫情蔓延方面，秘魯堪稱是西半球反應較快的前幾個國家，也實施最嚴格的封鎖措施，但最終防疫還是出現漏洞，疫情全面失控，成為全球第六嚴重的重災區。

根據約翰霍普金斯大學的統計，至4月之前，秘魯累計感染人數都還不到1千人，但4月起確診人數開始暴增，尤其5月之後每日新增病例都達好幾千，截至6月22日，累計感染人數已來到25.74萬，居全球第六高，並已有8,200多人死亡。

市場成為防疫破口

疫情情勢轉折點就在4月，而防疫的破口出現在像凱瑟琳‧里維拉（Katherine Rivera）經營的雞肉攤這類的市場。

疫情爆發後，秘魯總統維茲卡拉（Martin Vizcarra）採取封鎖措施，下令民眾待在家裡，只允許人們在周間特定時間外出購買食物。結果就是大批婦女一窩蜂在指定日期同時湧進市場，造成大規模群聚的危險狀態。

凱薩琳說：「民眾瘋搶物資就彷彿世界末日來臨。」凱薩琳的攤子就在利馬的聖費利佩市場，到5月初時市場內四成勞工都驗出感染新冠肺炎，凱薩琳自己也中鏢，確診後出現發燒和腹瀉。

她表示，「當時非常可怕，我們完全毫無防備。」

維茲卡拉一開始就在街頭部署士兵並關閉幾乎所有商店，但三個月過後，秘魯疫情仍節節飆升，慘烈程度在拉丁美洲中僅次於巴西。

但是，巴西疫情嚴峻可以預期，因為巴西總統對於防疫漫不經心，不但低估新冠病毒的威脅，至今甚至都未啟動全國封鎖。反觀秘魯在疫情剛爆發時就迅速實施嚴格的政策，贏得外界超前部署的美譽。

在3月16日時，秘魯累計只有71例確診病例，無人死亡，政府封鎖了邊界，禁止國內旅遊，並封鎖了所有不必要的商業活動。政府執法雷厲風行，期間拘禁數千名違反宵禁的人，對未戴口罩或未經許可開車的民眾則處以罰款。

秘魯抗疫的困境也是整個新興市場國家共同的難題，凸顯像封城這類措施受制於結構性問題。以秘魯來說，這些問題包括老舊的衛生系統與財富嚴重失衡，其中70％的勞動力沒有社福保障，大多數人沒有銀行帳戶或冰箱，許多家庭沒有自來水。

封鎖效果適得其反

儘管近年來秘魯經濟強勁成長，也備受華爾街的肯定，但這些結構性的問題依然存在。

專家指出，某些政策適得其反，反而將民眾趕到了市場和銀行，這些地方正好成為傳染病的溫床。

公共政策專家、前政府高層經濟學家葛諾薩（Carlos Ganoza）表示：「封鎖之嚴實際效果上卻適得其反，有99％的時間民眾全都禁足在家中，但1％的時間卻又將他們全混在一起，這絕對是一個糟糕的政策，基本上就是秘魯封鎖的結果。」

許多專家警告，隨著政府重新解封，疫情恐將更為惡化。世界銀行預估，今年秘魯經濟將萎縮12％，衰幅將居南美洲之冠。目前，新冠病毒主要以侵襲窮人與市區高度密集的住宅區占大宗。

利馬智庫Grade的研究員福特（Ricardo Fort）說：「沒有任何跡象顯示情況會有所好轉。整個系統幾乎都為了應對這種大流行而造成的災難。」

精句選粹

Peru acted early, but cases still surged.

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