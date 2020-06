北美｜戴口罩挑戰美國文化

在美國,戴口罩不單只是公衛措施,更演變成為文化與政治議題, 這也說明為何許多美國人寧可冒著染疫危險, 也不願戴上口罩保護自己。

有多項研究顯示,戴口罩加上多洗手與保持社交距離,能有效防止新冠病毒的傳染。例如最近刊登在權威醫學期刊《刺胳針》的一項調查,就證實戴口罩的確能有效防堵疫情擴散。

這些有力證明也促使美國民眾開始仿效亞洲國家,透過配戴口罩來保護自己與他人免受新冠病毒感染。根據芝加哥大學資料基金會最近針對全美民眾進行的訪調指出,目前全美已有高達90%民眾表示,他們會遵從美國疾病管制中心(CDC)指引戴上口罩,該比重高出4月的78%。

戴口罩 能有效防病毒

雖然戴口罩防疫已逐漸成為美國民眾的共識,不過在全美某些地區,它卻依然是引發社會爭議的文化與政治議題。

舉例而言,自5月初迄今,亞利桑那州新確診病例已經暴增300%。不過該州州長杜席(Doug Ducey)卻依舊沒有強制民眾在公共場所戴上口罩。此外在加州橘郡,儘管感染人數日益增加,不過當地官員卻在民眾強烈反彈下,被迫廢除強制戴口罩的規定。

另一方面,疫情曾在4月到達高峰的紐約,由於規定民眾在無法與他人保持社交距離時,必須要戴上口罩,有助疫情逐漸趨緩。它的做法也引發其他州跟進。

戴口罩之所以成為文化與政治之戰,可能與嚮往個人自己的民眾,排斥大政府的鐵腕作風有關。這也使得原本就質疑戴口罩功效的民眾更加堅持己見,不願遵守這項規定。

專精公共衛生法與倫理的華盛頓大學法學院教授魏利(Lindsay Wiley)解釋,這項嚴苛的口罩規定,將使原本對戴口罩就有所保留的民眾更不願屈服在政治權威下,並進而把拒絕戴口罩與擁抱自由畫上正關聯的符號。

除此之外,口罩在最近幾周還成為被政治人物操弄的話題。美國總統川普與其他共和黨領袖過去就曾形容戴口罩是弱者的象徵。

川普上月在前往密西根視察福特汽車工廠時,就刻意拒絕戴上口罩。然而當被記者問及為何不戴口罩時,川普解釋雖然他私底下會戴,但在公開場合卻不願給予媒體嘲弄他的機會。

相較於共和黨對口罩說不,民主黨則是力挺戴口罩的做法。例如眾議院議長裴洛西(Nancy Pelosi)就曾多次強調「只有真正男子漢才會戴上口罩」。

生命、面子 孰重要?

然而這場因為小小一塊布料,而在美國引發的文化與政治戰爭,也掩蓋口罩真正的功用,這也導致部分人士出面喊話,表示不要再進行「無聊的畫分界線」。

北達科他州共和黨籍州長柏根(Doug Burgum)表示,如果有人戴口罩,並非意味他們代表某一政黨或支持哪個候選人。他們此舉純粹是為了保護才接受治療的5歲小孩,或是罹患新冠肺炎的其他家人。

新罕布夏州的共和黨籍州長蘇奴奴(Christopher Sununu)也批評,這場因口罩造成的爭辯實在「愚蠢至極」。他說配戴口罩本來就無關是誰,或為什麼要做這件事,回到初衷只是要讓自己與他人能更加健康而已。

精句選粹

The simple act of wearing a mask to protect others during a pandemic is now a political and culture flashpoint.

延伸閱讀