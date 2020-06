歐洲｜希臘重啟觀光大門

希臘封城抗疫成果不俗, 政府決定6月15日重新開啟國門迎接觀光客, 期望遊客重返米克諾斯、聖托里尼和克里特等觀光熱點。

希臘政府6月15日重啟觀光大門,季節性旅館恢復營業,除了在疫情期間持續開放的雅典機場,第二大城塞薩洛尼基(Thessaloniki)國際機場也允許國際班機降落,意味著2020年的旅遊季正式揭幕。

希臘聖托里尼島以藍頂教堂和伊亞(Oia)小鎮的絕美夕陽聞名,往年吸引數百萬遊客造訪,造成交通壅塞,伊亞的居民厄爾莫根尼斯(Michael Ermogenis)以往出城得花上一個小時。

新冠肺炎疫情讓聖托里尼由絢爛回歸平靜,厄爾莫根尼斯近幾個月能獨自悠閒地走在路上,沒有觀光客的喧擾。他說:「這真是令人難以置信,我覺得就好像是拿到迪士尼樂園的鑰匙,不過我也清楚疫情是全球性的災難。」

新冠肺炎讓全球海外旅遊驟然停止,希臘等倚重觀光的地中海國家經濟陷入寒冬。觀光業占希臘經濟產出的三成,每五個工作就有一個是來自觀光產業,許多小島的民間就業仰賴觀光客。

觀光業期待一線生機

希臘政府對觀光客敞開國門,為觀光業注入一線生機。米克諾斯餐酒館Pelican老闆西奧多羅(Vasilis Theodorou)表示:「2020年的生意應該會掉八成,我們在等待剩下的兩成。不論期望多大,業務應該不會超過這個水準。我們預期中歐的客人會最先回籠,希望接下來是美國遊客,這兩大族群是我們最好的顧客。」

希臘政府及時採行嚴格的封城措施,讓希臘的疫情相對輕微。重新開放觀光景點意味著,希臘的熱門小島將再次湧入外國觀光客。

對此,米克諾斯市長寇卡斯(Konstantinos Koukas)表示,島上居民已經做好準備,而且政府也有清楚的防疫準則。希臘樂觀迎接2020年觀光季,但我們也心知肚明不會出現2019年的榮景。

小島建立醫療安全網

希臘主要反對黨批評政府太早開放觀光大門,但衛生部長基基里亞斯(Vassilis Kikilias)指出,政府做了萬全的準備,境內的小島已建立對外聯繫與醫療安全網。

希臘的觀光業在過去十年蓬勃發展,2019年的觀光客人數達3,400萬人,較2010年增加逾一倍,觀光收入激增80%,至180億歐元(約202億美元)。期間希臘曾瀕臨破產邊緣,經歷歐元危機,也渡過嚴苛的撙節規定,換取國際紓困。

希臘觀光部長塞奧哈里斯(Harry Theoharis)表示,政府下定決心支援觀光產業。「希臘向全球遊客傳達了清楚的訊息,不論在健康防護或重啟商業活動方面,我們都不會卻退。」

希臘總理米佐塔基斯(Kyriakos Mitsotakis)巡視聖托里尼時坦言,2020年的觀光客人數將遠遠遜於2019年。在此同時,他也開啟推銷模式,大力宣揚當地的產品與希臘旅遊。

米佐塔基斯把希望放在2021年,他說:「希望2021年新冠肺炎疫苗能問世,2021年將是觀光業大鳴大放的一年。」

