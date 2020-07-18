北美｜新冠疫苗「尋人」大作戰

新冠肺炎疫苗多家廠商的實驗， 都進入到最後人體臨床關鍵階段， 如何招募足夠受試者成一大挑戰。

新冠肺炎疫情持續延燒，各界將抗疫希望寄託在疫苗上，而新冠肺炎疫苗已到人體試驗的關鍵階段，但研究人員也面臨新難題，如何順利招募數萬名的受試者，俾已完成最終的實驗關卡。

感染熱區招募受試者

由於各路人馬在同一時間投入新冠肺炎疫苗的研發，短時間內要找到健康的受試者成為一大挑戰，廠商之間因此爆發搶人的爭奪戰。

鑒於時間緊迫，研發廠商紛紛採取特殊的招募手段。例如在藥房招募、將教會也列入招募受試者的平台，甚至要求員工和家人四處詢問。研究人員同時還藉由演算法，找出可能受到病毒感染的熱區進行招募受試者。

找到受試者是新冠肺炎疫苗一大關鍵，才能進行評估實驗疫苗是否安全預防病毒。完成最後人體試驗後，疫苗才能開放一般大眾使用。

這些臨床試驗除了需找到足夠受試者，採樣地區必須遍及全美以及海外，研究人員才能衡量疫苗是否有效。

如此眾多的疫苗都接近關鍵的測試階段，研究人員和廠商都發現必須竭盡全力，才能招募到所需要受試者。

美國國家衛生研究院院長柯林斯（Francis Collins）表示：「我們不僅需要找到足夠的志願受試者，這些受試者還必須是住在目前處於疫情傳播的熱區，否則就無法瞭解疫苗的效果。」

他還說：「這是一項艱鉅的任務，也意味著必須結合我們所有的臨床試驗能量。」

衛生當局和科學家將疫苗視為阻止新冠病毒傳播的最佳方法。目前研發中的疫苗數量達數十種之多，其中有些最後可以成功，然後盡可能廣泛和快速地供應給民眾使用。

藥廠通常透過廣告、社交媒體或病患回診時招募測試潛在產品的患者。臨床試驗從頭到尾可能需費時好幾年，而疫苗平均研發時間甚至超過10年。

試驗規模大 業者瘋搶人

參與新冠肺炎疫苗最後臨床試驗紐約大學朗格尼醫學院疫苗中心主任穆利根（Mark Mulligan）指出：「疫苗研發計畫規模我見過最大一個。」

美國聯邦政府則規劃從今年夏天開始，補助三項30,000人的大型疫苗臨床試驗，包括7月啟動試驗的Moderna的疫苗、8月由牛津大學和阿斯特捷利康（AstraZeneca PLC）共同研發的疫苗，以及9月由強生公司研發的疫苗。牛津大學的疫苗最近開始在美國境外進行最後階段測試。

輝瑞（Pfizer）和合作夥伴百泰（BioNTech）也計劃7月展開30,000人疫苗人體試驗。

穆利根博士說，「研究人員計劃招募比以往一般疫苗試驗更多的受試者，以確保有足夠多的人接觸到該病毒，讓他們能夠迅速判定疫苗是否安全發會作用。」

試驗規模大，也就意味著業者之間掀起受試者搶人大戰。

Inovio製藥公司執行長約瑟夫·金（Joseph Kim）指出，「志願受試者按規定不能參與其他研究，從這一點來看，疫苗臨床試驗的受試者招募一場零和遊戲。」該公司日前宣布其一項小型研究出現正面結果，並規畫進行更大規模研究。

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Coronavirus researchers compete to enroll subjects for vaccine tests.

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