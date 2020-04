北美｜美國瘋搶寵物食品

新冠肺炎來勢洶洶, 美國民眾不僅搶購衛生紙、乾洗手與民生用品, 連寵物食品也在囤積名單之列。

新冠肺炎席捲全球,恐慌的民眾除了搶購民生物資,還不忘為家中的毛小孩囤積飼料與相關用品。

根據尼爾森發布最新數據指出,3月21日結束的該周,美國狗飼料銷售激增54%、貓飼料也攀漲52%。至於寵物用品同期間銷售也成長24%。

擁有Blue Buffalo寵物飼料品牌的穀片製造商通用磨坊(General Mills)執行長漢門寧(Jeff Harmening)表示,近來銷售出現暴衝,凸顯民眾深愛他們的寵物,因此希望在於能好好照顧牠們。

他還預期,即使美國經濟受疫情拖累而將陷入衰退,不過寵物食品市場的需求預料將持續強勁。

尼爾森也指出,在疫情延燒期間,美國民眾囤積寵物飼料的行為,就如同他們囤積燕麥奶、衛生紙、義大利麵條與罐頭食品一般。

分析師提到,與過去相比,寵物的食量並沒有增加,不過他們的主人卻相繼湧入沃爾瑪、好市多,以及寵物用品連鎖店Petco搶購寵物用品。

不過在許多賣場因疫情肆虐而被迫關門之際,Petco罔顧健康危機仍照常營業決定也引發不少人批評。Petco辯稱它們開業的主因,是許多大型賣場與商店根本無法滿足美國全數的寵物飼料需求。目前在美國寵物食品銷售中,Petco就高占近三分之一。

線上寵物用品店夯

除了實體商店外,網路也是民眾購買寵物用品的另一個選擇。穆迪日前發布報告指出,亞馬遜與線上寵物用品零售商Chewy將「受惠於消費者在家上網採購行為」。為因應需求激增,Chewy還特地聘雇6千名員工處理訂單。

華爾街在疫情爆發期間,也注意到美國民眾的購物行為不但出現改變,連帶對家中毛小孩的照顧需求也跟著上升。

當上月美股跌的慘兮兮之際,Chewy股價卻逆勢強漲10%。至於線上寵物藥局1800PetMeds的母公司PetMed Express股價也走高4%。

事實上,寵物用品與醫療照護市場持續擴增,已在最近幾年吸引傳統食品製造商與零售業者的注意。

美國大型食品製造商自己推出了寵物飼料品牌,至於沃爾瑪等零售巨擘則在店內增加寵物診所服務,此外還在線上成立寵物藥局。

近七成家庭養寵物 商機大

根據美國寵物用品協會的統計顯示,全美將近8500萬個家庭、約等於67%,都至少養有一隻寵物,高出2010年的7300萬個家庭。

看好寵物飼料市場發展潛力,雀巢日前宣布已買下總部位於倫敦的高端寵物食品品牌Lily’ Kitchen。在2008年創立的Lily’s Kitchen,如今在30個國家約設有6千個據點,年銷售預估達8,500萬英鎊。

同樣隸屬雀巢,但走平價路線的另一家寵物品牌Purina PetCare,去年有機成長率高達7%、銷售更增加至141.2億美元,遠超出雀巢旗下其他業務。

