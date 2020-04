北美｜美國為什麼買不到口罩

近二、三十年美國推動全球化經濟, 促使醫療器材及其他產業產線外移, 但新型肺炎疫情當頭卻遭到全球化反撲,害美國買不到口罩。

今年初疫情爆發以來美國確診及死亡病例持續攀升,近日更屢創新高,成為比義大利及西班牙還慘重的全球疫情重災區,此情此景恐怕是美國總統川普及多數美國人始料未及。

約翰霍普金斯大學統計,目前美國新型肺炎確診病例超過56萬人,死亡人數約2.2萬人。這場肺炎不僅反映西方國家對傳染病的輕忽態度,也凸顯美國口罩、呼吸器等醫療器材大量仰賴進口的風險。

美國疾病管制署(CDC)直到4月3日才呼籲美國人出門戴口罩,但美國醫療院所早在3月疫情升溫時就面臨口罩及呼吸器短缺,只因全球各國限制口罩出口讓美國有錢也買不到口罩。

口罩產能大多來自大陸

摩根士丹利估計,過去全球醫療級口罩產能已有半數來自中國,疫情爆發後比例更擴大至85%。中國除生產口罩外,也是口罩主原料不織布的生產重鎮,據聯合國統計占據全球不織布出口量的18%。相較之下,美國卻是全球最大不織布進口國。

美國雖擁有全球公認最高品質的N95口罩製造商3M,但受到多年全球化影響,3M廠房遍及美國、中國及其他低勞工成本的亞洲國家,在加上疫情爆發後各國瘋搶口罩原料,以致目前3M口罩產能趕不上美國國內需求。

美國衛生及公共服務部在3月估計,美國醫護人員每月需要消耗3億個口罩,但3M及其他同業在美國的口罩月產能合計只有5千萬個,可謂杯水車薪。

今年1月初世界衛生組織(WHO)公布全球新型肺炎死亡首例後,3M便努力提高全球口罩產能,到3月中3M全球口罩月產能已逼近1億個,其中3,500萬個來自美國南達科他州及內布拉斯加州兩地廠房。無奈這段期間3M中國廠房產能一度被禁止出口,直到近日才解禁。

3M執行長羅曼(Mike Roman)表示:「我們要做的第一步是重啟先前閒置產能,再來就是擴增產線。」

過去主要在海外生產口罩的美國業者Honeywell也表示,今年5月前將在美國廠房招募1千名員工,目標美國N95口罩月產能達到2千萬個。

口罩短缺籠罩全球

Strong Manufacturers近日也在北卡羅萊納州廠房新增3台口罩機台,卻買不到機台使用的彈力帶。該公司全球採購部門主管法托拉(Charles Fatora)表示:「前線有槍卻無彈藥。」

口罩原料短缺問題不僅困擾美國業者,世界各國製造商都面臨相同問題,只因需求太過龐大。新加坡醫療器材製造商Pasture Pharma在中國及其他亞洲國家生產N95口罩,平均日產量100萬個,但近日原料短缺使公司產能受限。該公司執行長Lloyd Soong表示:「以前我們出貨是以貨櫃為單位,現在只能以棧板為單位。」

治療新型肺炎重症病患所需的呼吸器也在美國陷入嚴重短缺,即便通用及福特汽車紛紛加入生產,但在上游供應短缺的情況下成效有限。

美醫療器材製造商Hamilton Medical生產的呼吸器零件來自世界各國,其中潮濕瓶來自羅馬尼亞。先前羅馬尼亞禁止防疫醫療設備及零件出口,險些讓該公司斷料。

美國重症醫學會(SCCM)估計,全美醫療院所目前共有16萬台呼吸器,但多數已被新型肺炎患者占用。美國醫院協會估計,疫情期間全美將有近百萬名病患需要呼吸器。

精句選粹

For many Americans,one of the most puzzling aspects is why the wealthiest,most technologically advanced nation in the world can’t provide its citizens and health-care workers with lifesaving medical equipment.

