東北亞｜日企面臨肺炎倒閉潮

大阪米其林3星餐廳「Hajime」的老闆兼主廚米田肇自3月30日起發起連署活動， 要求日本政府為餐飲業紓困，盼提供房租和店員薪資等補助， 4天內就收到近8萬名餐飲業者的簽名。

「東京工商調查」4月8日公布，3月後半月至4月7日因新冠肺炎破產的件數達45件，在全日本25個都道府縣都有公司因疫情倒閉。以業種來看，住宿業為最多，倒閉12件，其次是餐飲業7件，食品製造業6件等，以外國旅客及消費者為對象的中小企業居多。此外，服裝業也因展示會、促銷活動被迫取消而破產，製造業則是因為中國大陸的原料無法進口，使得事業維持不下去。

日本政府4月7日針對東京都、大阪府、神奈川、千葉、神奈川、埼玉、兵庫、福岡縣等七都府縣發布「緊急事態宣言」的適用地區，效期為4月8日起至5月6日。被指定的自治體地方首長可籲請民眾避免不必要的外出，可要求百貨公司、餐飲業、夜總會、酒吧等暫時停業。

許多企業要求員工在家工作，有些百貨公司除了食品賣場外，其餘樓層暫停營業。居酒屋、健身房、酒吧、夜總會等許多餐飲、服務業都暫時關門。銀座的LV、香奈兒等名品店宣布閉店，但要求員工在家上班，透過線上教學提升商品知識等。

破產陰影籠罩各行各業

除了服務業、零售業之外，出版業、批發業、製造業等廣泛的業種都面臨破產危機。受到大學停課的影響，出版社的教科書銷售停滯。材料採購困難、促銷活動停辦等導致企業業績惡化。

許多製造商供應鏈出了問題，導致生產線停擺。企業為了節省人力、材料、廠房等成本，將生產線移至大陸等亞洲地區，然而這次疫情凸顯出在海外設廠的風險，汽車、建築材料、包裝材料、清潔用品、醫療用品等各行各業都受影響。

在橫濱從事建築業的高開表示，很多建材如水泥、磚頭、碎石等都仰賴大陸進口，衛浴設備的馬桶等配件也委託陸商生產，受新冠疫情影響，許多建材、配件都無法進口，使建築工程進度嚴重落後，有些房子蓋好了卻缺馬桶等，建商也不知道何時才能完工交屋。

北海道苫小牧市的不動產業者「丸商事」去年開始經營民宿，但因大陸觀光客相繼取消預約而宣布破產，負債總額約達9.8億日圓（約台幣2.74億元），創下北海道最高負債破產的紀錄。

日本藝人經營副業時有耳聞，搞笑藝人Doronzu Ishimoto（本名：石本武士）接受富士電視台採訪時表示，他在東京經營的馬肉居酒屋面臨關門危機。這家店開了13年，受疫情影響，今年3月營業額較去年3月減少7、8成，若到秋天疫情還沒結束，可能只能關門。

藝人Hiromi除了是電視名嘴之外，也經營健身房，他說，現在演藝圈也沒有活動，沒有工作了，兩邊都沒收入，大家都過得很辛苦。」

日本服部營養專門學校的校長服部幸應、義大利餐廳名店主廚落合務、甜點大師鎧塚俊彥等10位名廚，3月31日帶著近8萬餐飲業者連署，到位於東京永田町的自民黨總部，向自民黨政策調查會長岸田文雄陳情，要求政府替餐飲業紓困。

紓困貸款緩不濟急

《東洋經濟》雜誌電子版報導，大阪米其林3星餐廳「Hajime」通常幾個月前預約一定全滿，但光4月份取消預約的客人超過200人，以客單價8萬日圓（約台幣2萬2千多元）來算，損失將近2千萬日圓（約台幣559萬元）。米田表示，若確診人數持續增加，甚至到封城的地步，恐怕有一半以上的餐廳要關門。

米田還指出，政府和自治體宣布提供補助金給餐廳等中小企業，業者都趕著去申請，但貸款下來是3個月後，加上補助金制度複雜難懂，可能等不及辦手續店家就撐不下去了。有不少人想「乾脆關門算了」，但要將店復原還給房東也是一大筆錢，真是進退兩難。

精句選粹

Coronavirus hits Japanese stores and restaurants.



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