大陸｜瑞幸咖啡跌落神壇

誓言超越星巴克的「中概股之王」瑞幸咖啡， 4月2日自爆財務造假，使其股價一夕之間暴跌近八成， 市值縮水50億美元，自此跌落神壇。

2017年10月，瑞幸咖啡首家門市在北京開業，並誓言要用每年增加2,000家門市的速度，在2019年底前超越來自美國的咖啡巨頭星巴克。

2019這一年，瑞幸門市數量確實超越了星巴克在中國的所有門市，但其並不滿足，當年年中該公司CEO錢治亞又大張旗鼓宣布，在2021年底前要將門市從當時的約4,500家擴張到10,000家，只是財務造假的風暴，讓瑞幸的鴻圖大夢破滅，也面臨生死存亡危機。

瑞幸1歲半就掛牌美股

瑞幸在成立18個月後，2019年5月17日登陸那斯達克，刷新中概股最快IPO紀錄，也成為明星中概股。上市當天開盤價20.08美元，但在2019年11月之前，股價並無太大波動。

直到11月13日，瑞幸公布2019年第三季財報，總淨營收人民幣（下同）15.416億元，較上年同期成長540.2％，並表示「門市營運利潤首次轉虧為盈」，牽動了市場神經，股價也一路飆升。2020年1月17日，瑞幸股價創新高，達50.02美元。

但其實在第三季財報發布沒多久，就出現質疑瑞幸財報聲浪，例如瑞幸未將行銷費用計算在門市行銷費用中，只是將原材料、租金和其他營運及折舊成本從總營收當中扣除，這在市場人士看來，財報中提及的門市營運利潤首次轉虧為盈說法，似乎站不住腳，也引起做空機構渾水的注意。

2020年1月31日，渾水發布針對瑞幸的89頁做空報告，指控瑞幸有財務造假嫌疑，但當時瑞幸全盤否認。讓市場沒想到的是，兩個多月後，瑞幸自己公布一份在2019年Q2至Q4期間，偽造22億元交易的內部調查報告，4月2日公布當天，瑞幸股價在美股開盤40分鐘即觸發5次熔斷，股價暴跌75.57％，一夜之間，瑞幸市值蒸發50億美元。6日停牌時，股價只剩4.39美元。

財務造假 重創股價

22億元銷售收入的造假，堪稱中國在美上市公司的最大規模造假醜聞：瑞幸當期銷售收入29億元，偽造比例高達75.9％。而現在市場都在睜大眼睛看，瑞幸是否會因此次財務造假走向破產邊緣。

美國成美律所事務所合夥人柳治平律師指出，瑞幸咖啡造假風波可能會觸動美國證監會調查，而證監會可能會同司法部開啟針對公司以及相關責任個人的刑事調查。目前美國也有多家律所對瑞幸咖啡提起集體訴訟，控告瑞幸作出虛假和誤導性陳述，違反美國證券法。

根據美國法律，提供不實財務報告和故意進行證券欺詐的犯罪，將判處10至25年的監禁，個人和公司的罰金最高達500萬美元和2500萬美元。不過，柳治平也說，瑞幸咖啡是一家中國公司，在刑事責任追究上可能會有一些障礙，因為中美兩國沒有引渡條款，可能是「點到為止」。

實際上，瑞幸並不是第一家涉嫌財務造假的中概股企業。2010年開始，中國概念股就因財務造假問題遭遇做空潮，多家中概股公司股價暴跌，最終停牌或退市。業內人士分析，瑞幸造假事件，會再度給中概股企業在海外的形象、融資、業務拓展等帶來一定的負面影響。

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