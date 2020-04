中美｜墨國總統輕忽防疫

墨西哥總統歐布拉多輕忽肺炎疫情, 遭到許多公衛專家嚴厲批評。

正當全球各國為了防堵新冠肺炎疫情焦頭爛額之際,墨西哥總統歐布拉多(Andres Manuel Lopez Obrador)態度卻是一派輕鬆、毫不在意。

歐布拉多不僅輕忽疫情風險,更痛斥對手製造恐慌,他荒腔走板的發言令公衛專家捏把冷汗,擔憂疫情恐一發不可收拾。

邊境封鎖、實施宵禁與醫院診所爆滿,儼然已成全球各地在肺炎疫情爆發後的新常態。但從墨西哥左翼民粹總統歐布拉多近來發言與作為來看,這個「拉美第二大經濟體」彷彿置身於病毒風暴之外。

無懼疫情 鼓勵外出

歐布拉多日前發布影片表示:「我們要繼續正常生活。請大家不要宅在家。若經濟能力許可的話,帶著全家大小外出用餐吧,這能幫助我國經濟發展。」

歐布拉多解釋說到,目前疫情仍處於初期階段,若真的不能出門的話,他也會通知大家。他不願以身作則戴上口罩、不願使用乾洗手,認為這只會引起民眾的恐慌。

歐布拉多不願聽從公衛專家建議加強防疫,甚至將疫情描述成「政敵意圖將他拉下台」的陰謀。

歐布拉多冷淡的防疫態度引起廣泛批評,美國雜誌《瓊斯夫人》(Mother Jones)甚至將他形容為「北美洲最不負責任的總統」,與拉美哥倫比亞、薩爾瓦多等「反應慢半拍」政府有得比。

政治分析師德來瑟(Denise Dresser)表示:「歐布拉多覺得其他國家的慘況不會發生在墨西哥身上,但這根本是癡心妄想。他對於科學數據充耳不聞、認知與現實情況脫節。」

專家警告,墨西哥肺炎疫情遭到嚴重低估,原因在於政府檢驗能力不足。該國病床率在經濟合作暨發展組織(OECD)國家中排名倒數、醫療物資短缺,一旦疫情大爆發的話,醫療體系恐怕會崩潰。

墨西哥政府的防疫作為持續落後其他國家,該國一直到最近才禁止大型聚會,也不願意關閉學校與企業,原因在於擔心該國經濟遭到拖累,特別是經濟能力低下的底層民眾,而這群人正是歐布拉多最死忠的支持者。

兩大主因 抗拒防疫

分析師指出,歐布拉多抗拒採取積極防疫措施,原因有二。首先,他擔心這會重創墨西哥經濟成長,連帶導致他的支持度下滑。其次,他堅信政敵一直在背後搞鬼,因此不願採納他們提出的任何防疫建議。

政治分析師阿門塔(Aldo Munoz Armenta)表示:「歐布拉多的態度是,對手沒資格對我下指導棋,因為他們只是想趁機打擊我而已。這種競爭心理導致公衛議題泛政治化。」

事實上,墨西哥前總統卡德隆(Felipe Calderon)2009年為了防堵H1N1病毒擴散下令關閉首都墨西哥城五天,當時遭到歐布拉多批評「反應過度」。許多分析師認為,即使公衛專家一致肯定封鎖措施,但歐布拉多卻始終抗拒這類行動、不願自打嘴巴。

截至4月6日,墨西哥確診2143例,死亡94人。

精句選粹

Lopez Obrador’s apparent nonchalance in response to pandemic draws barrage of criticism.

延伸閱讀