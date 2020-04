突如其來的新冠肺炎令美國總統大選陷入停擺!不過這並不妨礙總統川普爭取連任的決心。 他把白宮每天的例行防疫記者會變成他個人的選舉造勢秀, 然而該做法引自然也發外界不少批評。

肺炎疫情來勢洶洶,讓美國總統川普不得不停辦競選活動。然而不甘寂寞的他,在最近卻找到了新的造勢場合,就是透過每日例行防疫記者會搏版面,並爭取選民的支持。

最近美國民眾常在電視上看到一個場景:川普站在白宮新聞簡報室前,兩旁還有公衛專家與官員隨伺在旁。透過媒體實況轉播,川普除了直接向民眾發表疫情最新情況,有時還會回答記者的提問。神色嚴肅的川普企圖透過該場合,向民眾塑造疫情一切都在控制之中,希望能安撫驚恐不安的民心。

儘管在記者會上,川普並沒有戴上「讓美國再度偉大」的競選棒球帽與滾石合唱團的音樂。不過他在記者會上時而義正詞嚴、時而嚴厲斥責的戲劇化演出,卻引發外界批評彷彿他在進行總統大選的造勢活動。

總統公衛觀念很重要

這也促使部分人士要求美國電視新聞網應停止轉播川普每天的記者會內容,因為他口無遮攔的談話,可能誤導美國民眾對疫情了解、並對公共衛生造成嚴重傷害。

曾在1990年代擔任前總統柯林頓白宮新聞發言人的麥柯里(Mike Curry)就抨擊白宮的防疫例行記者會,跟本就是川普透過電視媒體展開的造勢活動。他指出真正具有公信力的記者會應該由新聞發言人主持,提供大眾確切資訊,並且回答記者提問。不過他失望地表示,如今白宮記者會卻淪為是一場戲劇化演說,而不再是真實新聞簡報。

最近一次由白宮新聞發言人召開的正式記者會是在一年半前,之後川普決定不再假手他人,而是自己現身來為自己發言。他經常在搭乘總統專用直升機前的白宮草坪,接受記者提問,因此也被媒體稱為「直升機談話」。

隨後新冠肺炎疫情在美國大爆發,也讓原本處於閒置狀態的白宮西廂新聞簡報室再度活躍起來。一開始,擔任防疫特別任務小組召集人的副總統彭斯(Mike Pence)因在記者會上表現沉穩表現,而贏得外界讚揚。甚至還有一名專欄作家開玩笑的說,彭斯應該成為白宮新聞發言人。

川普談防疫 言行誇張

也許是嗅到如此大好的政治機會,川普很快取而代之,成為媒體閃光燈的焦點。不甘寂寞的他,有時在記者會用嚴肅的口吻,向民眾確保一切都在控制當中;不過有時候他又以咄咄逼人的姿態,表達他對疫苗或治療方式的立場。然而當記者在會上企圖挑戰他對疫情的看法時,他還會大發雷霆,對記者高聲斥責。

上次美國總統大選,媒體曾被批評給予川普選舉活動太多報導,等同是免費送他價值數十億美元的電視宣傳。雖然這次美國大選因為疫情惡化而暫時停擺,但外界擔憂歷史恐將再度重演,因為防疫記者會召開,讓川普每天有機會曝光,也使他他擁有比對手拜登(Joe Biden)更多競選優勢。

《華盛頓郵報》媒體專欄作家蘇利文(Margaret Sullivan)就呼籲媒體不應該繼續對川普「危險、毀滅性的防疫記者會」進行現場轉播。她指稱,「川普每天利用防疫記者會,作為他爭取連任的選舉造勢替代品。」

精句選粹

Donald Trump’s coronavirus press briefings at the White House are,critics say, increasingly resembling his 2020 re-election campaign rallies.

