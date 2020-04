北美｜雞尾酒外賣解禁

為替受防疫措施影響的餐廳酒吧解除困境, 美國若干州政府鬆綁規定,准許店家做酒類外帶外送的生意, 包括向來由酒保調配送到客人面前的雞尾酒。

美國淪為新冠疫情重災區,又以紐約州災情最慘重,餐廳酒吧被迫關門停業,生計大受打擊,現在州政府解禁准許雞尾酒飲料外賣,為店家吃緊的財務帶來曙光。但如何將雞尾酒調配包裝成適合外帶,成了業者面臨的新課題。

照紐約州先前規定,餐廳酒吧等場所只能在店內提供含酒精飲料不准外賣,以往只有啤酒能夠外帶。而今州政府放寬限制,酒類飲料可外送外帶,但須搭配餐點。

為減緩疫情擴散速度,紐約州政府在3月下令,餐廳酒吧不得讓客人內用,嚴重衝擊營業額,鬆綁酒類飲料外賣限制後,或許有助減輕業主的財務負擔。

不過酒吧老闆指出,如何讓外送到顧客手裡的曼哈頓、瑪格麗特等經典調酒,風味保持的和當場調製一樣好,成了他們做外送生意的一大難題。

瓶裝調酒突破重圍

紐約格林威治村的丹特(Dante)酒吧,去年獲選全球50強酒吧第一名,老闆普萊德(Linden Pride)表示:「我們必須徹底顛覆整個商業模式。」丹特跳脫由酒保親自調酒的傳統,轉型為提供雞尾酒外帶,現在他們菜單上出現瓶裝馬丁尼。

幾家酒吧業者指出,在此疫情橫行的非常時期,他們簡化店內菜單作為因應。有業主說,現在雖是精調雞尾酒(craft cocktail)當道的時代,但現今的情況實在不宜供應成分複雜的飲料。

何況雞尾酒這類講求用料新鮮、風味細緻平衡的飲料,實在運送不易。因此酒吧改主打成份簡單的飲料,經典馬丁尼就是代表性例子,此外飲品還要經久耐放,也就是不含容易腐壞的東西,例如乳製品。

除了絞盡腦汁調整菜單,酒吧餐廳還必須確保飲料包裝得宜,不會在外送過程中潑灑出來。

有店家坦承,他們目前只能依賴盛裝冰咖啡的外帶杯,希望有更合適的容器出現。另有業者提出其他點子,例如改賣瓶裝雞尾酒,要不就是將調酒用蓋子封住。

放寬酒類販售讓業者求生

鑑於加州餐廳及零售商的生意,因新冠疫情蔓延及政府下達「就地避難令」而受創,加州酒精飲料控制局(Department of Alcoholic Beverage Control)暫時解除禁令,讓消費者可外帶調酒。

換句話說,加州餐廳販售的啤酒、葡萄酒、雞尾酒,現在可供外帶或外送,條件是這類酒品要有封蓋,而且隨餐點販售。加州同時開放「得來速」窗口賣酒精飲料。

華盛頓州不只對民眾下禁足令,更禁止餐廳內用,西雅圖的餐廳酒吧面臨經營困境。該州酒類與大麻管制局(LCB)宣布放寬酒類飲料販賣規定後,給了業者一線生機。

LCB在3月下旬宣布,凡持有烈酒、啤酒、葡萄酒營業執照的餐廳,獲准提供這些酒類的外帶外送服務,但僅限密封容器,而且必須搭配其他餐點。

酒類飲料通常占餐廳營業額的2~3成,當局適時鬆綁法令,讓店內的紅酒或伏特加可隨外帶訂單外賣,無疑給了一些掙扎求生的店家轉圜餘地。然不似紐約州、加州等州對調酒解禁,華盛頓州惟獨不開放雞尾酒外帶或外送。

禁止酒駕‧飲酒過量‧有害健康

精句選粹

