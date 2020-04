中東｜以色列情報機關抗疫

以色列總理納坦雅胡, 已動員各情報機關協助對抗新冠肺炎疫情。

以色列總理納坦雅胡(Benjamin Netanyahu)為對抗新冠肺炎疫情,多個情報機關也被動員起來,包括利用海外情報網暗中採購檢驗新冠肺炎病毒的檢測盒,以及利用反恐技術去追蹤可能受感染的民眾來要求他們自我隔離。

動員莫薩德狂掃檢測盒

納坦雅胡3月中表示,以國對外情報組織莫薩德(Mossad)已在海外採購大量檢測盒,接下來會分配到全國行動檢測站。因為每天要為數以千計的民眾做檢測。

迄6日止,以國累計確診數8,611人,為全球第18高,累計死亡數51人。

以色列在3月22日,累計確診數升破1,000人時,累計死亡僅1人。但2周過後,確診數大增近8倍,死亡數更呈現急速增加趨勢。

雖然納坦雅胡的辦公室表示檢測設備是「必須而重要」,但始終拒絕透露莫薩德買了多少檢測盒和向哪些國家購買。只強調會傾全國之力,集合包括莫薩德等情報機關的力量去對抗疫情。

由於許多國家都缺乏檢測盒,讓外界好奇莫薩德是透過什麼管道取得。

以國電視頻道Channel 13和耶路撒冷郵報3月中報導,莫薩德從一些沒外交關係的國家採購了10萬個檢測盒,並預計最終會採購高達數百萬個。

但這些報導都不可能得到證實。因為莫薩德一直跟例如波灣地區的阿拉伯國家私下合作,去解決中東地區的國家安全挑戰,而那些波灣國家從未正式承認過有跟以國合作。

以國衛生部副部長葛洛杜(Itamar Grotto)說,雖然那些進口的檢測盒缺乏採檢零件,但這問題是可以解決。

當義大利累計確診數在3月10日升破1萬人呈現失控之際,以國也開始出現疫情大幅擴散的跡象,讓納坦雅胡3月中下令執行封閉措施,全國約900萬人只有購買食物和看病需要才能走出家門。

以國衛生部官員表示,隨著染病並出現病症的人愈來愈多,讓以國需要更多呼吸器來照顧病患。儘管國防部表示已下單採購2,500部呼吸器,但要好幾個月後才能出貨。

為應付需要,以國軍情局內負責科技的81部隊(Unit 81)正跟醫療專家合作,要把家用型的非侵入性正壓呼吸器的功能,提升至醫療用等級,協助病患應付睡眠窒息和其他呼吸困難等問題。

以國軍方3月中表示81部隊正趕製原型機,以研究如何廣泛使用。

反恐裝置 改監測感染者

國家安全局(Shin Bet)也在修改其間諜軟體去應付醫療上的緊急狀況。而且已經部署全國性數位監督計畫,把原先用來反恐的技術,去標示出哪些人有受感染的風險。

其方法是使用確診者的手機數據,去分析出哪些人因接近確診者而有感染可能。

衛生部表示在這套監督計畫下,在3月18日當天有400人收到手機簡訊,內容指他們因為近距離接觸過確診者而必須自我隔離14天。

儘管有主張維護個人隱私的團體和部份國會議員批評,國安局的做法侵犯民眾隱私,但司法部長已授權國安局這樣法,並得到衛生部官員支持。

精句選粹

Benjamin Netanyahu has mobilized Israel’s intelligence agencies to help contain the new coronavirus.



延伸閱讀