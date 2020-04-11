東南亞｜醫用手套供應告急

全球目前正進行防疫大作戰， 但醫用手套第一大生產國馬來西亞也因疫情採取封城措施， 導致手套面臨短缺危機。

在全球對抗新型冠狀病毒的防疫大戰中，拋棄式橡膠手套不可或缺，但佔全球產能六成的馬來西亞全面實施封城後，全球供應鏈大亂，同時威脅全世界抗疫第一線的醫療體系。

馬國封城 供應鏈大亂

全球最大的醫用手套製造商頂級手套（Top Glove Corp）日產能達2億只，但由於上游供應商停工，目前可供出貨的產量急縮，在3月底時可出貨量僅剩兩周。

頂級手套執行董事長林偉財（Lim Wee Chai）說：「我們沒有紙箱裝手套，但問題是醫院現在正急用這些手套，我們不能只提供他們需求的50％。」

去年年底在中國出現的新冠病毒已快速在馬來西亞蔓延，使馬來西亞成為東南亞感染人數最多的國家，截至4月6日，確診病例已達近3,800例，死亡人數達62人。為了阻止病毒傳播，政府已下達禁足令，要求民眾在在3月18日至4月14日期間都必須待在家裡。

手套製造商和其他廠商則取得豁免，只要符合嚴格的安全條件，就可以繼續保持開工生產。不過，馬來西亞橡膠手套製造商協會（MARGMA）表示，該組織不斷向政府進行遊說，希望能讓手套製造產業百分之百運轉，不然的話恐會使全球防疫的努力大打折扣。

包裝產品供應商Etheos Imprint Technology的董事經理Evonna Lim說，「我們被勒令停工，我們具備豁免的資格，但還在等待批准。」

紐約大學醫學院傳染病專家岡德（Celine Gounder）指出，由於感染新冠肺炎的病患暴增，她現在每天手套的使用量是以前平日的6倍之多。「未來若手套出現短缺，必然會造成嚴重的問題，到時候我們無法安全抽血，也無法在安全無虞的情況下進行醫療步驟。」

鑒於手套供應減少，美國食品藥物管理局（FDA）也放寬部分管制，FDA 3月底在其官網發布消息，指特定手套可以暫時不用遵守使用期限的規定。美國政府並且取消對馬來西亞手套生產商WRP Asia Pacific的進口禁令，這家廠商之前因被指控有強迫勞動而遭美國政府封殺。

此外，3月20日在致手套製造商Supermax Corp的一封信函中顯示，英國衛生與社會福利部已敦促馬來西亞當局，將手套的生產與運輸列為對抗新冠肺炎疫情的優先施政項目。

需求過旺 改採配額制

MARGMA會長Denis Low向媒體表示，由於需求實在太強，MARGMA正在考慮採取配額措施。「我們現在面臨的主要問題是可以生產很多的手套，但卻沒有足夠的紙箱包裝。」

全球已開發國家的人口儘管僅占世界人口的二成，但由於嚴格的醫療標準，手套需求高占全球需求的將近70％。據MARGMA的數據顯示，美國的人均手套消費量為150只，是中國的20倍。

MARGMA預估，今年全球手套需求將成長16％，達到3,450億只手套，其中馬來西亞的全球市佔率將增加2個百分點，達到65％。

頂級手套表示，自2月份以來訂單已翻了一番，並且預計未來六個月的銷售量將成長二成。該公司的股票市值目前約為35億美元，今年以來累計大漲了超過三成，而馬國股市大盤則是大跌約二成。

精句選粹

Virus fight is at risk as world’s medical glove capital struggles with lockdown.

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