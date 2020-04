東南亞｜醫用手套供應告急

全球目前正進行防疫大作戰, 但醫用手套第一大生產國馬來西亞也因疫情採取封城措施, 導致手套面臨短缺危機。

在全球對抗新型冠狀病毒的防疫大戰中,拋棄式橡膠手套不可或缺,但佔全球產能六成的馬來西亞全面實施封城後,全球供應鏈大亂,同時威脅全世界抗疫第一線的醫療體系。

馬國封城 供應鏈大亂

全球最大的醫用手套製造商頂級手套(Top Glove Corp)日產能達2億只,但由於上游供應商停工,目前可供出貨的產量急縮,在3月底時可出貨量僅剩兩周。

頂級手套執行董事長林偉財(Lim Wee Chai)說:「我們沒有紙箱裝手套,但問題是醫院現在正急用這些手套,我們不能只提供他們需求的50%。」

去年年底在中國出現的新冠病毒已快速在馬來西亞蔓延,使馬來西亞成為東南亞感染人數最多的國家,截至4月6日,確診病例已達近3,800例,死亡人數達62人。為了阻止病毒傳播,政府已下達禁足令,要求民眾在在3月18日至4月14日期間都必須待在家裡。

手套製造商和其他廠商則取得豁免,只要符合嚴格的安全條件,就可以繼續保持開工生產。不過,馬來西亞橡膠手套製造商協會(MARGMA)表示,該組織不斷向政府進行遊說,希望能讓手套製造產業百分之百運轉,不然的話恐會使全球防疫的努力大打折扣。

包裝產品供應商Etheos Imprint Technology的董事經理Evonna Lim說,「我們被勒令停工,我們具備豁免的資格,但還在等待批准。」

紐約大學醫學院傳染病專家岡德(Celine Gounder)指出,由於感染新冠肺炎的病患暴增,她現在每天手套的使用量是以前平日的6倍之多。「未來若手套出現短缺,必然會造成嚴重的問題,到時候我們無法安全抽血,也無法在安全無虞的情況下進行醫療步驟。」

鑒於手套供應減少,美國食品藥物管理局(FDA)也放寬部分管制,FDA 3月底在其官網發布消息,指特定手套可以暫時不用遵守使用期限的規定。美國政府並且取消對馬來西亞手套生產商WRP Asia Pacific的進口禁令,這家廠商之前因被指控有強迫勞動而遭美國政府封殺。

此外,3月20日在致手套製造商Supermax Corp的一封信函中顯示,英國衛生與社會福利部已敦促馬來西亞當局,將手套的生產與運輸列為對抗新冠肺炎疫情的優先施政項目。

需求過旺 改採配額制

MARGMA會長Denis Low向媒體表示,由於需求實在太強,MARGMA正在考慮採取配額措施。「我們現在面臨的主要問題是可以生產很多的手套,但卻沒有足夠的紙箱包裝。」

全球已開發國家的人口儘管僅占世界人口的二成,但由於嚴格的醫療標準,手套需求高占全球需求的將近70%。據MARGMA的數據顯示,美國的人均手套消費量為150只,是中國的20倍。

MARGMA預估,今年全球手套需求將成長16%,達到3,450億只手套,其中馬來西亞的全球市佔率將增加2個百分點,達到65%。

頂級手套表示,自2月份以來訂單已翻了一番,並且預計未來六個月的銷售量將成長二成。該公司的股票市值目前約為35億美元,今年以來累計大漲了超過三成,而馬國股市大盤則是大跌約二成。

