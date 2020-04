歐洲｜義大利的新冠哀歌

新冠肺炎病毒在全球迅速蔓延, 義大利是歐洲疫情重災區,死亡率高居全球之冠, 義國的防疫與檢疫能力,還有人口結構和社交習慣皆是原因。

新冠肺炎(COVID-19)肆虐全球,義大利的新冠肺炎死亡人數高居全球之冠,專家指出,義大利防疫行動遲緩、人口結構老化、社交行為與檢測能力不足,皆是義國新冠肺炎死亡率超高的原因。

自中國大陸在2019年底爆發新冠肺炎疫情後,新冠肺炎病毒迅速擴散至全球各個角落。美國、義大利與西班牙是大陸以外的疫情重災區,而義大利的死亡率更是遠遠高於其他國家。

死亡率高達12.32%



根據美國約翰霍普金斯大學統計,截至4月5日,全球新冠肺炎確診案例超過120萬人,死亡人數突破6.8萬人。義大利的確診人數為128,948例,死亡案例達15,887例,死亡率達12.32%。

義大利的新冠肺炎死亡數字驚人,促使外界探究背後原因。

英國雷丁大學(University of Reading)免疫學專家愛德華茲(Alexander Edwards)表示,在民眾意識到新冠肺炎威脅之前,病毒早已傳開。歐洲多數國家的民眾認為,新冠肺炎是「別地方的問題」,這樣的態度導致疫情在義大利和西班牙快速蔓延。

義大利到了2月底才宣布封鎖疫情最嚴重的北部地區,直到3月9日才頒布全境封鎖令。愛德華茲表示,義國的行動有些緩慢。

愛德華茲指出,義大利的老年人是最先感染新冠肺炎的族群。根據經濟合作暨發展組織(OECD)統計數據顯示,義大利是全球人口老化第二嚴重的國家,僅次於日本。義大利65歲以上的人口占了23%。

雖然各個年齡層都可能感染新冠肺炎病毒,但免疫力隨著年齡下降,老年人更難抵擋病毒威脅。根據義大利國家衛生局統計,義國新冠肺炎死亡案例中,有85.6%是70歲以上長者。

專家指出,義大利的社交行為也可能是原因之一。義大利國家統計局主管莎巴迪妮(Linda Laura Sabbadini)表示:「義大利多數長者雖然未與兒孫同住,但並不孤單。與他國相比,義大利的長者與兒孫有更緊密的接觸。」

社交習慣擴大傳染



愛德華茲表示,每到周日,年輕一輩便會去探望祖父母,見面時少不了親吻擁抱,他們一同上教堂,或一起吃飯。義大利人周末與家人團聚,加速病毒擴散。

此外,義大利檢測能力不足,恐讓死亡率數據失真。英國華威大學(University of Warwick)流行病學家提爾斯里(Michael Tildesley)指出,死亡率亦與多少人接受檢測有關。基本上,越多人受檢,政府就越能因應疫情。

米蘭Sacco醫院傳染病部門主管加利(Massimo Galli)指出,義大利的死亡數字無法代表整體受感染的人口。過去一個月來,義國的肺炎疫情迅速惡化,政府針對疫情重災區中出現嚴重症狀的民眾做檢測,也就是說,現有的數據造成統計結果失真。

加利表示:「義大利的篩檢是針對最嚴重的患者,而不是讓所有感染病毒的患者做檢測,造成死亡率超高的現象。」

