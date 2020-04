歐洲｜為何德肺炎死亡率低

新型肺炎在義大利、西班牙及法國等地造成大量人口死亡, 但同屬歐洲的德國肺炎死亡率卻很低, 主因是政府在疫情爆發初期就積極推動防疫政策。

自從新冠肺炎疫情蔓延至歐洲以來,西歐各國確診及死亡人數急速攀升,截至4月6日為止義大利確診死亡人數已突破1萬5千人,西班牙也有1萬3千人,早已超越最初爆發疫情的中國。法國光是4月2日當天的死亡人數就高達1,335人,創下最高單日紀錄。

根據約翰霍普金斯大學統計,義大利新型肺炎死亡率高達12%,法國也有4.3%,反觀鄰近的德國死亡率卻只有1.5%,如此顯著落差在國際間引起高度討論。

世界衛生組織(WHO)官員佩柏蒂(Richard Pebody)表示:「我們無法確定(德國死亡率低的)真正原因,可能是眾多因素促成。」

診斷及篩檢都超前



柏林科技大學健康管理系主任巴斯(Reinhard Busse)認為,德國政府在疫情爆發初期就採取周全的防疫措施,是成功降低肺炎死亡率的主因。他表示:「當初德國剛出現少數確診病例時,政府就積極追蹤接觸史並隔離接觸者,這點做得相當好。」

柏林慈善醫院病毒研究所主任卓斯登(Christian Drosten)也表示:「德國政府很早就正視這個疾病,診斷及病毒篩檢進度都超前歐洲各國。」

柏林慈善醫院早在今年1月就率先研發出新型肺炎病毒檢測試劑。此外,德國境內的獨立實驗室眾多也提高病毒篩檢產能。德國官方疾管機構羅伯柯霍研究院(RKI)估計,德國單日病毒篩檢產能可達1.2萬件。

醫療設備相對充足



德國擁有眾多醫療設備大廠,包括呼吸器大廠德爾格(Draeger),因此國內醫療設備相對充足,也是肺炎死亡率低於歐洲其他國家的原因之一。以安置肺炎患者的重症病房為例,德國共有2.5萬個重症病房床位,反觀法國只有7千個,義大利甚至只有5千個。

RKI院長韋勒(Lothar Wieler)另指出,德國新型肺炎確診病例有超過70%是年齡在20~50歲的青年族群,反觀義大利確診病例多為老年人,健康狀況普遍比年輕人差,導致死亡率偏高。

除了確診病例的年齡分布與其他國家不同之外,巴斯認為德國肺炎死亡率偏低與國內疫情爆發的時間點也有關聯。

他表示「德國有不少病例是近日才確診」,病情發展進度相對延後,因此目前德國肺炎死亡率偏低。

若將德國與疫情爆發時間點相近的挪威比較,兩國的肺炎死亡率不相上下。

目前為止,德國政府在歐洲率先下令全國封鎖並限制社交距離的防疫成效有目共睹,但韋勒認為這些措施能否確實減緩疫情擴散仍不得而知。卓斯登也警告德國人不能輕易鬆懈,畢竟德國人口有四分之一是60歲以上老年人,日後若病毒傳播速度加快,全國肺炎死亡率仍有可能飆高。

