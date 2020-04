歐洲｜疫情恐瓦解歐元區

2010年歐債危機爆發時,歐元區一度瀕臨瓦解, 沒想到才過不到10年時間危機再現, 只因一場肺炎凸顯歐元國之間的財政落差。

回顧2010年希臘率先爆發債務危機,原因是政府長久以來入不敷出,導致財政赤字及負債比重節節攀升,最終超過償債能力所及範圍。希臘當年獲得國際債權人紓困,也因此被迫實施財政緊縮政策,國內民怨四起,對歐盟的不滿與日俱增。

這段期間義大利及西班牙等南歐國家也陸續陷入債務危機,令德、法及其他財政紀律嚴謹的歐元國反感。迫於歐盟壓力而推動財政改革的南歐國家也出現反歐盟聲浪,導致歐元區瀕臨瓦解。所幸在希臘脫離債務危機後,南歐各國經濟稍有起色,財政改革也有所進展,才勉強讓歐元區延續至今。

無奈好景不常,今年初中國大陸率先爆發新冠肺炎疫情,病毒迅速隨人口流動散布至全球各地,再度重創歐洲經濟,讓歐元區未解的財政落差問題再度浮上檯面。

布魯塞爾智庫CEPS執行長拉努(Karel Lannoo)表示:「我們可以預見歐元即將瓦解。」倘若預言成真,歐洲各國將付出「極高代價」。

無統一對策 各國自救

今年3月以來,新冠肺炎疫情迅速席捲歐美各國,至今美國及義大利的確診人數已突破八萬人,超過中國確診人數進而成為全球疫情新震央。包括英、法、義、西在內等歐洲國家為防堵疫情擴散,已先後宣布封城,導致國內百業蕭條、經濟停擺。

美國總統川普3月初簽署83億美元緊急支出方案,近日又簽署規模龐大的2兆美元紓困案,全力拯救國內經濟。相較之下,歐元區至今拿不出一套規模媲美美國的經濟振興計畫,只見會員國各自花錢自救。

德國日前宣布規模7,500億歐元(約8,250億美元)的紓困計畫,除了提供貸款解決企業資金短缺,也經由直接入股來解救瀕臨破產的企業。法國國會也通過規模450億歐元的中小企業紓困方案,義大利及西班牙則是分別通過250億歐元及2千億歐元的支出計畫。

景氣急凍 助長反歐勢力

拉努認為歐元區需建立共同財政政策,才能在這類危機發生時立即拿出對策。他呼籲:「各國應把握這次機會建立泛歐財政政策。」澳洲摩納許大學教授迪里多(Giovanni Di Lieto)表示,歐元區景氣急速降溫助長反歐派政治勢力,使歐元區「陷入嚴重危機」。

歐元集團總裁森堤諾(Mario Centeno)坦言疫情對歐元區經濟的殺傷力不容小覷,需要歐元區提出「立即、整合」的經濟振興方案。歐元區最初建立的運作架構早已埋下分裂的種子,導致今日會員國共同對抗疫情困難重重。

歐元區19個會員國遵循歐洲央行制定的貨幣政策,但財政政策卻由各國自行掌管,導致財政紀律嚴謹的會員國不願和債台高築的會員國遵守同一套財政規範。在歐元區急需資金投入經濟振興計畫之際,部分會員國提出發行歐元債券的提案,例如將德國及義大利公共債務合併為同一檔債券發行,但立刻遭到其他會員國反對。

Pictet財富管理公司資深經濟學家杜克羅賽特(Frederik Ducrozet)表示:「歐元區現在不著手建立共同財政政策更待何時?」

森堤諾不願正面回應各國對歐元債券的爭論,僅表示歐元區會從其他管道振興經濟。他表示:「歐元集團已要求歐元國財政部長和歐盟執委會、歐洲央行、歐洲穩定機制(ESM)合作建立新的政策武器,從各個角度切入對抗眼前危機。」

The euro area is under pressure once again as the coronavirus outbreak shakes up countries in the bloc and brings historic differences to the fore.



